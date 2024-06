L’essència de Cadaqués transportada a taula

L’escriptor Lluís Romero sempre recomanava als seus amics anar a dinar a Sa Gambina. Allà, assegurava, trobava moments d’inspiració mentre prenia el cafè, a l’hora de sobretaula, admirant la platja gran, l’edifici del Casino i la imponent façana modernista de la casa Serinyana. Com Romero, han estat milers els clients del restaurant que han pogut captar l’essència de Cadaqués des d’una de les taules de l’establiment fundat als anys setanta per Tomàs Carreras i Octavia Borrell.

Sa Gambina està situat a la Riba Nemesi Llorens, a mig camí de tot plegat, sota les parets salabroses de les cases del nucli antic, davant de mar. Reformat no fa pas gaires anys, el restaurant juga amb la blancor característica del poble mariner i amb els elements decoratius que recorden la vida dels pescadors. Dibuixos d’escórpores i tortugues babaues acompanyen la seva presència amb xarxes, fotografies antigues de l’enyorat Llorenç Gifreu i gambines que donen vida a la il·luminació interior.

Gastronomia sense embuts

I si l’embolcall és important, encara ho és més l’oferta gastronòmica de Sa Gambina. Dirigida per Jordi Carreras Borrell, la cuina del restaurant manté el rumb ferm de la seva cuina marinera, mediterrània, de peix fresc, marisc, arrossos, paelles, fideuades, bullabesses i carns ben tractades. Ressegueix l’herència de les receptes tradicionals amb el toc just de la modernitat ben entesa.

Des dels menjadors de Sa Gambina, el plaer de menjar es conjuga amb les sensacions del lloc i del seu paisatge. En aquest restaurant, podem viure Cadaqués asseguts en un dels seus aparadors més estratègics. Dinar o sopar en parella, amb amics, amb la família o amb els companys de l’empresa. Qualsevol excusa és bona per a passar una estona agradable en un local que ha vist passar Dalí i Gala, que ha acollit artistes, músics i escriptors de fama internacional, però que sempre té un plat a punt per als clients fidels, per a la gent del poble o per a qualsevol visitant del cap de Creus.

L’Hotel Octavia, complement ideal per a una bona estada al cap de Creus

Ben a prop del restaurant Sa Gambina trobem l’Hotel Octavia. Menjar i allotjament es complementen a la perfecció per a garantir una estada completa a Cadaqués. Està situat a cinquanta metres de la platja, al centre del poble i del seu nucli antic. Disposa d’habitacions individuals, dobles i triples molt acollidores, funcionals i lluminoses amb unes vistes excepcionals, equipades per a garantir el màxim confort. L’Hotel Octavia i el restaurant Sa Gambina estan a la vostra disposició per a ajudar-vos a passar moments espectaculars en el cor del Parc Natural de Cap de Creus. El restaurant té una capacitat per a 120 persones i sempre és aconsellable anar-hi amb una reserva prèvia. Consulteu www.restaurantsagambina.com i www.hoteloctavia.net.