Coques artesanes de Sant Joan per gaudir d’aquesta revetlla

La fleca el Llonguet és coneguda per elaborar els seus productes de manera artesana, i les coques de Sant Joan no en són una excepció. A part de la tradicional amb crema, fruita confitada i pinyons, en tenen altres variants com de cabell d’àngel o de nata. També en tenen de diferents mides des de individuals, mitjanes o més grans.

Des de l’obrador recomanen demanar-les per encàrrec a les seves botigues de Figueres (carrer Vilamaniscle, Nau 3-9, telèfon 872 019 103) i Peralada (plaça del Carme,4, telèfon 972 538 989).

El Llonguet és una fleca que segueix una llarga tradició familiar. L’any 2010, Jordi Porterias, mestre flequer, va obrir el seu obrador per fer sentir l’essència de l’Empordà als seus clients creant productes de primera qualitat i de proximitat cuits en un forn de llenya. En aquesta línia, la fleca ofereix una àmplia varietat de pa i brioixeria amb especialitats com el 1919, premiat a la Ruta del Bon Pa, l’Angelina o el Pa de Tramuntana.

Respecte pel producte

En aquest sentit, la fleca té l’objectiu de respectar en tot moment el producte i la salut dels clients, «perquè creiem que amb confiança, esforç, constància i treball en equip podem aconseguir un bon resultat i sorprendre el món amb els nostres productes i la nostra qualitat», explica el fundador de la fleca.