Sant Jordi 2026
Aquests són els autors que han venut més llibres per Sant Jordi 2026 a Catalunya
Les vendes de llibres fixen un nou rècord i freguen els 27 milions d’euros, per sobre dels 26,1 milions de l'any passat
El rànquing provisional dels llibres més venuts del Gremi de Llibreters de Catalunya ha confirmat els pronòstics i ha coronat Regina Rodríguez Sirvent, Gil Pratsobrerroca, Òscar Andreu i Francesc Torralba en català, i Eduardo Mendoza, Fernando Aramburu, Ana Garriga i Paz Padilla en castellà, segons les estimacions de les llibreries agremiades, que tenen en compte les vendes fins a les 18.00 hores d'aquest dijous i incorporen també les dels dies previs a la diada.
Segons les dades provisionals, les vendes fixen un nou sostre i s'acosten als 27 milions d'euros, per sobre dels 26,1 milions de l'any passat. La jornada també serà recordada pel temps primaveral, amb ràfegues de vent i molèsties pel pol·len a diverses ciutats.
En ficció en català, destaca el nou volum de la popular Regina Rodríguez Sirvent, Crispetes de matinada (La Campana), seguit del fenomen El joc del silenci (La Campana), de Gil Pratsobrerroca, i Passeig de Gràcia (Comanegra), de Roger Bastida, Premi Santa Eulàlia d'enguany. Albert Espinosa i Carles Rebassa completen el rànquing.
En no-ficció, la primera posició provisional l'ocupa Manual de defensa del català (Univers Llibres), d'Òscar Andreu, seguit pel Premi Pla d'enguany, Anatomia de l'esperança (Destino), de Francesc Torralba, i On neix la llum (Columna), d'Oriol Mitjà.
Pel que fa a la ficció en castellà, Eduardo Mendoza encapçala la llista amb la seva última novel·la, La intriga del funeral inconveniente (Seix Barral), seguit de Maite (Tusquets), de Fernando Aramburu, i Comerás flores (Libros del Asteroide), de Lucía Solla Sobral.
Instrucción de novicias (Blackie Books), d'Ana Garriga, i Alzar el duelo (HarperCollins), de Paz Padilla, s'erigeixen en els més venuts en no-ficció en castellà.
Pel que fa a infantil i juvenil, en català sobresurt el volum Em dic Goa 10 - Quin embolic, Goa! (B de Blok), de Míriam Tirado, i en castellà, Si fuéramos eternos (MR), d'Emma Gil.
Les vendes s'impulsen amb un Sant Jordi feiner
La Cambra del Llibre de Catalunya, la institució que agrupa els gremis i associacions d'editors, llibreters, distribuïdors i de la comunicació gràfica de Catalunya, ha valorat molt positivament la participació ciutadana i el volum de vendes de llibres d'aquesta edició. El fet que la jornada hagi coincidit, de nou, amb un dia feiner ha afavorit una participació repartida per tot Catalunya.
Tot i que encara no s'han tancat les vendes de la diada ni mecanitzat les de les parades del carrer, s'estima que la xifra de venda global s'acosta als 27 milions, una xifra esperonada per una bona setmana prèvia de vendes, en què molts ciutadans han avançat les seves compres.
L'alta participació ha estat acompanyada d'un augment d'espais professionals en diferents localitats, com a resposta a l'enorme oferta de títols, dels quals l'any passat se'n van vendre 75.000. A Barcelona, per exemple, hi ha hagut mig miler de punts de venda de llibres, 130 dels quals davant de l'establiment. Enguany, també s'han incrementat els metres lineals que ocupen les parades, fins als 3.700. Tant Lleida com Tarragona també han incrementat les parades.
L'aposta de traslladar totes les parades de les Rambles, a causa de les obres, al Portal de l'Àngel, la plaça Nova i la plaça de la Catedral fins a Via Laietana ha funcionat, segons els paradistes. Des del Gremi es destaca el creixement de trams al passeig de Sant Joan i al passeig de Lluís Companys, on hi ha hagut una alta afluència per comprar llibres dedicats al còmic i la literatura infantil i juvenil. Els punts de venda s'han distribuït en set districtes de la ciutat: Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Sant Andreu, Sarrià, les Corts i Poblenou.
Facturació de rècord
El secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, Marià Marín, ha dit que "la facturació ha anat molt bé" i ha apuntat que estarà al voltant dels 27 milions d'euros. Marín ha destacat que, quan es confirmi, s'haurà superat el rècord de l'any passat, que era de 26,1 milions. Ha puntualitzat, però, que les vendes per Sant Jordi no són només el 23 d'abril, sinó que també els dies previs són "importants".
El membre de l'entitat ha subratllat que "encara queda partit" i vol esperar a conèixer en uns dies els resultats definitius. En aquest sentit, ha apuntat que una possible explicació del creixement sigui "la quantitat d'oferta i tan diversa". Marín ha fet èmfasi en el fet que, des de fa uns anys, entre els "preadolescents i joves primers [...] s'ha posat, literalment, de moda" la lectura, i això "és molt rellevant".
De fet, ha calculat que al voltant del 30% del negoci d'enguany sigui de literatura juvenil. A més, ha afirmat que "la potència" del dia amb el català "capgira la tendència" habitual i que, de cada 10 llibres, "3,5 són en català". Tot i això, ha assegurat que "encara no es troba" en el nivell de França o Finlàndia i que "segurament el sostre és aquest".
Marín ha ironitzat sobre "el gran protagonista" de la jornada a Barcelona: el pol·len. "També vol llegir", ha expressat el representant del Gremi de Llibreters. Sigui com sigui, "ha anat molt bé" i ha posat en relleu que la jornada "s'hagi esponjat", més enllà de les Rambles.
Alhora, ha ressaltat que s'hagin pogut repartir per Ciutat Vella un centenar de parades que anteriorment ocupaven aquesta via cèntrica de la capital catalana. El secretari tècnic ha valorat també positivament el dia a les Terres de l'Ebre i els seus autors, "que han estat els autèntics protagonistes", ha exclamat.
Marín ha remarcat que, malgrat "ser un territori petit i de poca demografia", les Terres de l'Ebre demostren "una capacitat de potència cultural i creativa de llibreria". Així mateix, ha destacat l'ampliació a Lleida, "perquè l'any passat feien curt per l'allau de gent". A la vegada, també ha mencionat Girona, on la jornada ha estat "molt esclatant", malgrat les obres a l'emplaçament habitual, la plaça Catalunya.
- Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR, tria Dermatologia a l'Hospital Clínic: 'Soc romanesa i tinc 41 anys, el meu cas anima a trencar motlles
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Aliança Catalana anuncia el seu candidat a Figueres
- Figueres crea un centenar de places d'aparcament en dues zones de la ciutat
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- Jaume Roures torna al negoci audiovisual i compra la productora de 'Crims'