Sant Jordi 2026
Què puc llegir aquest Sant Jordi? Quatre llibreries de l'Empordà revelen les seves propostes
Llibreters i llibreteres de la comarca comparteixen les seves recomanacions literàries més enllà dels títols més venuts
Sant Jordi, la festa dels llibres i les roses torna a omplir, aquest dijous 23 d’abril, places i carrers de Figueres, dels pobles de l’Alt Empordà i d’arreu de Catalunya. Pel que fa als llibres ja s'han fet públic el rànquing elaborat pel Gremi d'Editors de Catalunya resultat de l’informe de LibriData entre el 13 i el 19 d'abril. I els autors més venuts a les portes de Sant Jordi en català són: Regina Rodríguez (Crispetes de matinada), Gil Pratsobrerroca (El joc del silenci), Eduardo Mendoza (La intriga del funeral inconveniente), Óscar Andreu (Manual de defensa del català), Maricel Chavarría (Rosalía, por ahí por Barcelona...) o Lucia Solla (Comerás flores).
Però, més enllà de les supervendes hi ha moltes més propostes. Per això, quatre llibreries empordaneses fan les seves recomanacions literàries als lectors de l'EMPORDÀ. Hi trobareu propostes per a tots els gustos i edats.
LES RECOMANACIONS
Llibreria La Ploma
El Somni de Gaudí
Autor: Coia Valls
Editorial: Rosa dels Vents
Pàgines: 424
Preu: 22,70 euros
Descripció: L'encàrrec d’un temple encara inimaginable transforma el destí d una nissaga que creixerà al ritme de la Sagrada Família. Cinc generacions marcades per l’amor, la pèrdua i la història veuen com l’obra esdevé el fil que les uneix.
Érem tan joves
Autora: Sílvia Soler
Editorial: Univers
Pàgines: 160
Preu: 19.95 euros
Descripció: Aquest és un àlbum de fotos sense fotos. Una evocació de moments dolços, tendres, alegres. Sílvia Soler congela instants de vida del seu propi àlbum personal, però també imagina escenes impossibles.
L'última Pantalla
Autor: Martí Gironell
Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 176
Preu: 15,95 euros
Descripció: Una desaparició misteriosa, un videojoc absorbent. Fins a on series capaç d’arribar per sortir-ne del joc?
Crispetes de matinada
Autor: Regina Rodríguez
Editorial: La Campana
Pàgines: 472
Preu: 21,75 euros
Descripció: Amb humor i lucidesa, explora el coratge de ser un mateix i mostra la bellesa dels camins que no havíem previst recórrer.
Converses de sobretaula al Motel
Autora: Xavier Febrés i Joan Armangué
Editorial: Editorial Gavarres
Pàgines: 200
Preu: 20 euros
Descripció: De la mà dels dos autors, l’Empordà deixa de ser postal i esdevé objecte de diagnòstic.
Llibreria Edison
L'edat experimental
Autor: Erri De Luca i Ines de la Fressange
Editorial: Bromera
Pàgines: 144
Preu: 18,90 euros.
Descripció: Les seves perspectives vitals i els seus tons són un bàlsam per a tot. En aquest diàleg entre Erri De Luca i Ines de la Fressange tot és bellesa, curiositat i ganes de viure sense artificis. Llibre traduït al català per Albert Pejó.
Canviant de paper
Autora: Julian Barnes
Editorial: Angle Editorial
Pàgines: 80
Preu: 12,50 euros
Descripció: Tot i escriure sobre ell mateix, hi planteja escenaris comuns i t’acaba acarant amb les teves pròpies contradiccions i incerteses. Del que no canviarem de parer, en absolut, és sobre l’elegància de la seva escriptura.
La Cora
Autora: George Sand
Editorial: Cal Carré
Pàgines: 96
Preu: 11,50 euros
Descripció: L’ideal romàntic desmuntat amb ironia i humor gràcies a una George Sand de tornada de tot.
Sabiduría Mítica
Autora: Liz Greene, Juliet Sharman-Burke
Editorial: Errata Naturae
Pàgines: 392
Preu: 25 euros
Descripció: La mitologia universal més representativa destil·lada i convertida en una guia de vida.
Sigmund Freud
Autora: Stefan Zweig
Editorial: Fragmenta
Pàgines: 102
Preu: 15 euros
Descripció: Una aproximació a l’home i a un llegat cultural que quedarà gravat com la primera pedra per trobar la curació de l’ànima.
Llibreria Vitel·la
Virgili
Autor: Quim Español
Editorial: Edicions de 1984
Pàgines: 256
Preu: 18,50 euros
Descripció: Amb Kant obrint foc a l’epígraf: "La guerra és nefasta: produeix més homes malvats dels que destrueix", seguim el cirurgià Virgil N. en la seva baixada a l’infern a l’inici de la guerra d’Ucraïna. Una lectura colpidora, bella i contundent.
Acció de gràcies per una casa
Autor: Stefanie Kremser
Editorial: Edicions de 1884
Pàgines: 160
Preu: 17,60 euros
Descripció: Entre la memòria i l’assaig, l’autora basteix una obra polifònica que indaga en el sentit de la llar des d’una mirada femenina. Vivències que conflueixen en la recerca d’un lloc on ser al món. Lectura delicada, íntima i punyent.
El Zoo D’en Pitus
Autor: Sebastià Sorribas
Editorial: La Galera
Preu: 18,95 euros
Descripció: Seixanta anys després, amb vàries generacions de lectors al darrere, arriba l’adaptació en còmic del clàssic que difon l’amistat i la solidaritat. Visca!
Natura fosca/ Cartes a les amigues/ La infanticida
Autor: Víctor Català
Editorial: Editorial Barcino i Pagès Editors
Descripció: Publicats darrerament, mostren l’interès inesgotable per l’obra de Víctor Català.
Poema del desig
Autor: Rosa Font
Editorial: Proa
Preu: 17,90
Descripció: El desig amorós fet cant en set dies de navegació. El mar, amb la seva immensitat, la barca, amb la seva limitació, n’esdevenen la metàfora perfecta. Sublim.
Llibreria La Bookman
La vida del llibreter A. J. Fikry
Autora: Gabrielle Zevin
Editorial: Edicions del Periscopi
Pàgines: 240
Preu: 20,25 euros
Descripció: El nostre llibre de l’any. Una història meravellosa carregada d’optimisme que parla de la vida i de les segones oportunitats. Tot des d’una petita llibreria de poble com a centre neuràlgic, i el seu poc sociable llibreter
La traïció de Ninjuu
Autora: Toni Cortés
Editorial: Dolmen edicions
Pàgines: 344
Preu: 17,90 euros
Descripció: Amants de la fantasia clàssica esteu d’enhorabona. Una nova veu ha emergit en el panorama literari fantàstic en català. T. Cortés ens brinda una primera novel·la situada en un món on la màgia és sobirana inclús per sobre dels dracs.
Valentina de Montblanc
Autora: Miriam Bonastre
Editorial: EntreDos
Preu: 24,95 euros
Descripció: L’autora de còmic més internacional de casa nostra presenta nou còmic inspirat en la llegenda de Sant Jordi i la seva particular màgia.
Pizzagoblin
Autor: Laurielle & Morán
Editorial: Grafito
Pàgines: 112
Preu: 17,90 eur.
Descripció: Un còmic-joc a l’estil Tria la teva aventura divertidíssim, on haureu d’ajudar a una repartidora Goblin a entregar un pizza al gran senyor malvat.
L'eclipsi del segle
Autor: Joan Antón Català
Editorial: Cossetània
Pàgines: 112
Preu: 16,95 euros
Descripció: El 12 d’agost hi haurà un eclipsi solar total que es podrà veure a Catalunya i aquest llibre explica tot el que cal saber per entendre’l.
Podeu consultar tots els actes de Sant Jordi a la nostra agenda.
