Què puc llegir aquest Sant Jordi? Quatre llibreries de l'Empordà revelen les seves propostes

Llibreters i llibreteres de la comarca comparteixen les seves recomanacions literàries més enllà dels títols més venuts

Algunes de les recomanacions dels llibreters de l'Empordà.

Algunes de les recomanacions dels llibreters de l'Empordà. / Empordà

Figueres

Sant Jordi, la festa dels llibres i les roses torna a omplir, aquest dijous 23 d’abril, places i carrers de Figueres, dels pobles de l’Alt Empordà i d’arreu de Catalunya. Pel que fa als llibres ja s'han fet públic el rànquing elaborat pel Gremi d'Editors de Catalunya resultat de l’informe de LibriData entre el 13 i el 19 d'abril. I els autors més venuts a les portes de Sant Jordi en català són: Regina Rodríguez (Crispetes de matinada), Gil Pratsobrerroca (El joc del silenci), Eduardo Mendoza (La intriga del funeral inconveniente), Óscar Andreu (Manual de defensa del català), Maricel Chavarría (Rosalía, por ahí por Barcelona...) o Lucia Solla (Comerás flores).

Però, més enllà de les supervendes hi ha moltes més propostes. Per això, quatre llibreries empordaneses fan les seves recomanacions literàries als lectors de l'EMPORDÀ. Hi trobareu propostes per a tots els gustos i edats.

LES RECOMANACIONS

Llibreria La Ploma

El Somni de Gaudí

Autor: Coia Valls

Editorial: Rosa dels Vents

Pàgines: 424

Preu: 22,70 euros

Descripció: L'encàrrec d’un temple encara inimaginable transforma el destí d una nissaga que creixerà al ritme de la Sagrada Família. Cinc generacions marcades per l’amor, la pèrdua i la història veuen com l’obra esdevé el fil que les uneix.

Érem tan joves

Autora: Sílvia Soler

Editorial: Univers

Pàgines: 160

Preu: 19.95 euros

Descripció: Aquest és un àlbum de fotos sense fotos. Una evocació de moments dolços, tendres, alegres. Sílvia Soler congela instants de vida del seu propi àlbum personal, però també imagina escenes impossibles.  

L'última Pantalla

Autor: Martí Gironell

Editorial: Estrella Polar

Pàgines: 176

Preu: 15,95 euros

Descripció: Una desaparició misteriosa, un videojoc absorbent. Fins a on series capaç d’arribar per sortir-ne del joc?

Crispetes de matinada

Autor: Regina Rodríguez

Editorial: La Campana

Pàgines: 472

Preu: 21,75 euros

Descripció: Amb humor i lucidesa, explora el coratge de ser un mateix i mostra la bellesa dels camins que no havíem previst recórrer.

Converses de sobretaula al Motel

Autora: Xavier Febrés i Joan Armangué

Editorial: Editorial Gavarres

Pàgines: 200

Preu: 20 euros  

Descripció: De la mà dels dos autors, l’Empordà deixa de ser postal i esdevé objecte de diagnòstic.

Llibreria Edison

L'edat experimental

Autor: Erri De Luca i Ines de la Fressange

Editorial: Bromera

Pàgines: 144

Preu: 18,90 euros.

Descripció: Les seves perspectives vitals i els seus tons són un bàlsam per a tot. En aquest diàleg entre Erri De Luca i Ines de la Fressange tot és bellesa, curiositat i ganes de viure sense artificis. Llibre traduït al català per Albert Pejó.

Canviant de paper

Autora: Julian Barnes

Editorial: Angle Editorial

Pàgines: 80

Preu: 12,50 euros

Descripció: Tot i escriure sobre ell mateix, hi planteja escenaris comuns i t’acaba acarant amb les teves pròpies contradiccions i incerteses. Del que no canviarem de parer, en absolut, és sobre l’elegància de la seva escriptura.

La Cora

Autora: George Sand

Editorial: Cal Carré

Pàgines: 96

Preu: 11,50 euros

Descripció: L’ideal romàntic desmuntat amb ironia i humor gràcies a una George Sand de tornada de tot.

Sabiduría Mítica

Autora: Liz Greene, Juliet Sharman-Burke

Editorial: Errata Naturae

Pàgines: 392

Preu: 25 euros  

Descripció: La mitologia universal més representativa destil·lada i convertida en una guia de vida.

Sigmund Freud

Autora: Stefan Zweig

Editorial: Fragmenta

Pàgines: 102

Preu: 15 euros

Descripció: Una aproximació a l’home i a un llegat cultural que quedarà gravat com la primera pedra per trobar la curació de l’ànima.

Llibreria Vitel·la

Virgili

Autor: Quim Español

Editorial: Edicions de 1984

Pàgines: 256

Preu: 18,50 euros

Descripció: Amb Kant obrint foc a l’epígraf: "La guerra és nefasta: produeix més homes malvats dels que destrueix", seguim el cirurgià Virgil N. en la seva baixada a l’infern a l’inici de la guerra d’Ucraïna. Una lectura colpidora, bella i contundent.

Acció de gràcies per una casa

Autor: Stefanie Kremser

Editorial: Edicions de 1884

Pàgines: 160

Preu: 17,60 euros

Descripció: Entre la memòria i l’assaig, l’autora basteix una obra polifònica que indaga en el sentit de la llar des d’una mirada femenina. Vivències que conflueixen en la recerca d’un lloc on ser al món. Lectura delicada, íntima i punyent.

El Zoo D’en Pitus

Autor: Sebastià Sorribas

Editorial: La Galera

Preu: 18,95 euros  

Descripció: Seixanta anys després, amb vàries generacions de lectors al darrere, arriba l’adaptació en còmic del clàssic que difon l’amistat i la solidaritat. Visca!

Natura fosca/ Cartes a les amigues/ La infanticida

Autor: Víctor Català

Editorial: Editorial Barcino i Pagès Editors

Descripció: Publicats darrerament, mostren l’interès inesgotable per l’obra de Víctor Català.

Poema del desig

Autor: Rosa Font

Editorial: Proa

Preu: 17,90

Descripció: ﻿El desig amorós fet cant en set dies de navegació. El mar, amb la seva immensitat, la barca, amb la seva limitació, n’esdevenen la metàfora perfecta. Sublim.

Llibreria La Bookman

La vida del llibreter A. J. Fikry

Autora: Gabrielle Zevin

Editorial: Edicions del Periscopi

Pàgines: 240

Preu: 20,25 euros

Descripció: El nostre llibre de l’any. Una història meravellosa carregada d’optimisme que parla de la vida i de les segones oportunitats. Tot des d’una petita llibreria de poble com a centre neuràlgic, i el seu poc sociable llibreter

La traïció de Ninjuu

Autora: Toni Cortés

Editorial: Dolmen edicions

Pàgines: 344

Preu: 17,90 euros

Descripció: Amants de la fantasia clàssica esteu d’enhorabona. Una nova veu ha emergit en el panorama literari fantàstic en català. T. Cortés ens brinda una primera novel·la situada en un món on la màgia és sobirana inclús per sobre dels dracs.

Valentina de Montblanc

Autora: Miriam Bonastre

Editorial: EntreDos

Preu: 24,95 euros

Descripció: L’autora de còmic més internacional de casa nostra presenta nou còmic inspirat en la llegenda de Sant Jordi i la seva particular màgia.

Pizzagoblin

Autor: Laurielle & Morán

Editorial: Grafito

Pàgines: 112

Preu: 17,90 eur.

Descripció: Un còmic-joc a l’estil Tria la teva aventura divertidíssim, on haureu d’ajudar a una repartidora Goblin a entregar un pizza al gran senyor malvat.

L'eclipsi del segle

Autor: Joan Antón Català

Editorial: Cossetània

Pàgines: 112

Preu: 16,95 euros  

Descripció: El 12 d’agost hi haurà un eclipsi solar total que es podrà veure a Catalunya i aquest llibre explica tot el que cal saber per entendre’l.

Podeu consultar tots els actes de Sant Jordi a la nostra agenda.

