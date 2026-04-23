Sant Jordi 2026
Jordi Jordà traça el compromís i l'esperit de Montserrat Minobis dins la col·lecció Perfils Empordanesos
La periodista figuerenca és la protagonista del sisè volum de la col·lecció d'Edicions Cal·lígraf
La veu que va desafiar el seu temps. Aquest subtítol tan escaient sintetitza el savoir faire de la periodista figuerenca Montserrat Minobis Puntunet (1942-2019) i ho fa en el llibre que el també periodista figuerenc Jordi Jordà Casademont li ha dedicat, el sisè volum de la col·lecció Perfils Empordanesos, d’Edicions Cal·lígraf, que just acaba de sortir d’impremta. Tot i que Jordà coneixia molt a la protagonista, matisa que aquest llibre no és una biografia, sinó "un treball periodístic de perfil biogràfic" que ressegueix els moments claus de la trajectòria professional d’una figura clau del periodisme, el feminisme i la cultura catalana.
Jordi Jordà comença el viatge a Figueres on Montserrat Minobis va néixer i on va fer les primeres passes dins el món de la premsa, a Ràdio Popular i, a partir de 1971, a Barcelona on, mentre estudia, treballa en una editorial. Jordà recorda el seu pas molt intens per la ràdio, ja fos per Ràdio Espanya Barcelona o Ràdio 4. També va escriure a molts mitjans escrits i un parell de llibres. Jordà destaca, principalment, el seu vessant feminista i el seu compromís amb la defensa dels drets i la igualtat de la dona, una causa a la qual va donar veu a través dels mitjans. "Allà on anava deixava un grup de dones", explica l’autor, tot recordant l’associació de dones periodistes.
Montserrat Minobis i Puntonet. La veu que va desafiar el seu temps
Autor: Jordi Jordà Casademont
Editorial: Cal·lígraf
Pàgines: 184
Preu: 15 euros
Jordi Jordà, qui no va coincidir amb Minobis treballant en el mateix mitjà, però sí en actes oficials, va admirar sempre la seva trajectòria. La intensa recerca en hemeroteques i arxius que li ha exigit fer aquest llibre l’ha fet adonar de "tot el que movia". Després d’això, Jordi Jordà és del parer que Figueres no és prou conscient de la figura de Montserrat Minobis i tot el que va fer: "Figueres la coneixen més o menys, però, en general, no, tot i que ella sempre va mantenir-hi una vinculació". Ho feia escrivint articles a la premsa comarcal parlant molt de la ciutat o acceptant ser la pregonera de fires de la Santa Creu.
"Una dona guerrera"
En aquest llibre, l’autor no ha obviat certes polèmiques i problemes que va tenir al llarg de la seva trajectòria professional. "Ella era molt guerrera i molt inquieta", admet Jordà. Cal recordar que Montserrat Minobis va ser la primera dona degana del Col·legi de Periodistes o la primera directora de Catalunya Ràdio, que va tenir moltes derivades i repercussions "molt brutal". La periodista va desenvolupar un vessant de docent impartint classes a la Universitat Pompeu Fabra. "Va ser una dona molt activa i amb la recerca he arribat molt al fons de tot", reflexiona l’autor del llibre.
