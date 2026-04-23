Sant Jordi 2026
Guies il·lustrades per conèixer, respectar i estimar la flora i la fauna dels espais naturals
Brau Edicions engega una nova col·lecció, molt pràctica i visual, amb dos volums dedicats a l'Albera i Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Un dels interessos de Brau Edicions és la natura. Des de fa anys que l’editorial figuerenca edita diverses col·leccions de guies il·lustrades. Ara se li suma una de nova batejada com L’Aguait i que arrenca amb dos volums bellament il·lustrats i molt pràctics: el primer dedicat a l’espai natural de l’Albera i, el segon, al parc natural Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
A la guia dedicada a l’Albera, el lector hi pot trobar les principals espècies de flora i fauna de l’espai, disposades per facilitar una identificació ràpida. També les espècies més freqüents i aquelles que, malgrat ser més difícils d’observar, són pròpies de la serra que separa l’Empordà del Rosselló. Encapçala la guia una selecció d’itineraris dibuixats per David Riera que ens ajudarà a observar-les sobre el terreny. El segon volum està dedicat a Sant Llorenç del Munt i l’Obac, un paratge natural d’altíssim valor. Integrat per boscos d’alzinars i pinedes, trencats pels característics penya-segats i amb una gran quantitat de cavitats subterrànies, afavoreix que hi visqui una gran diversitat d’espècies, que trobareu en aquesta guia. Com l’anterior guia, aquesta també inclou itineraris que tenen per objectiu ajudar a observar els diversos hàbitats i oferir pistes per localitzar i identificar tant la flora com la fauna.
L’altra novetat, desè volum de la col·lecció Maluquer, és Les falgueres de Catalunya, un llibre amb informació molt detallada i actualitzada de 91 espècies i subespècies de falgueres que hi ha al país, de les quals s’aporten la fotografia, la descripció morfològica, i dades sobre l’hàbitat i la distribució. Cal dir que les falgueres i afins són plantes particularment interessants amb teixits conductors que es reprodueixen per espores. Colonitzen hàbitats molt diversos, des de roques litorals fins a zones d’alta muntanya i boscos, tant en ambients secs com humits. Aquesta és una guia molt pràctica i visual que inclou claus dicotòmiques i permet un aprenentatge autònom als estudiants, botànics, gestors de la biodiversitat i naturalistes en general.
- Catalunya busca 30.000 joves per suplir la jubilació de funcionaris 'boomers': En una empresa guanyaria més, però per conciliació i motivació prefereixo l'Administració"
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Pat Ubach: 'Portava anys dient a les meves filles que han d'aconseguir els seus somnis i jo no ho estava intentant, fins ara
- Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR, tria Dermatologia a l'Hospital Clínic: 'Soc romanesa i tinc 41 anys, el meu cas anima a trencar motlles
- Els icònics ous de Dalí de la Torre Galatea de Figueres recuperen el color original
- Si a les Fires de Figueres la majoria de vehicles no estan en regla, voleu pensar que les atraccions sí que ho estan?
- VÍDEO | Un ibis migrador fa una aturada històrica a l'Alt quan la reintroducció tot just acaba d'arrencar
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar