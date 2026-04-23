Sant Jordi 2026
Els autors i autores de Creàlit fan recomanacions lectores per aquest Sant Jordi
Ricard Sayeras, Toni Lázaro Carreras, Paloma B. Gómez, Antònia Tubau, Montserrat Segura i Anabel Alonso es decanten per creadors de proximitat i de qualitat
Sis autors i autores de la Xarxa de Creació Literària Creàlit han volgut celebrar amb l'EMPORDÀ aquest Sant Jordi i compartir les seves recomanacions lectores per la diada. Les apostes de Ricard Sayeras, Toni Lázaro Carreras, Paloma B. Gómez, Antònia Tubau, Montserrat Segura i Anabel Alonso estan absolutament decantades cap a la creació de proximitat, però també cap a una feina d'autor feta amb un alt nivell de qualitat. Els sis integrants de Creàlit, associació cultural ben coneguda per promoure el Figueres de Por, són, al mateix temps escriptors que arriben a aquesta diada amb novetat i que estaran, tots ells, signant els seus llibres a la Rambla de Figueres, aquest dijous 23 d'abril.
Ricard Sayeras (Figueres, 1961)
Sayeras és contista. Ha exercit deu anys de periodista al diari El Punt i a la revista Presència. Ha col·laborat amb l'Empordà Federal, el Setmanari de l'Alt Empordà i l'Hora Nova. Guanyador 33è Concurs Literari de Nou Barris en l'apartat de Contes d'Humor. Ha publicat contes a la Revista de Girona i Narranación. Finalista del Premi Sembra lletres de contes 2020 i del Premi Núvol de contes 2023. Participa amb els seus relats al Figueres de Por des de la seva primera edició. Ha estat el responsable d’adaptar un text original de Josep Maria Xampeny, La processó de la tramuntana.
Montserrat Segura i Feliu (Barcelona, 1964)
Segura és correctora, escriptora i enredaire. Llegeix des dels tres anys i escriu des dels deu, tot i que no es va sentir professional de l'escriptura fins al 2014, en què va publicar el primer llibre, La reina faraó. Ha publicat infantil, juvenil, teatre, conte, novel·la, i dins dels gèneres, ha conreat la ciència-ficció, el terror, el sentimental, i ha guanyat un parell de premis literaris. A banda de publicar en els diferents reculls de Figueres de Por, també disposa d'altres títols com la novel·la No importa res més, el recull de contes La meva vida d'aigua, i els contes infantils La pilota d'en Bató, La bombeta de la Queta i Pina, la vespa terrissaire en col·laboració amb Roser Segura i Feliu
Antònia Tubau Paloma (Vilafant, 1972)
Tubau és professora de llengua i literatura a l’institut Alexandre Deulofeu de Figueres. Ha fet col·laboracions en publicacions comarcals i amb relats en totes les edicions del Figueres de Por. El 2024 autopublicava la seva primera novel·la Aún no sé quién soy amb Amazon, i l'any 2025 ha tingut la seva versió en català amb el nou títol de Poders ocults de la mà de Llibres del Delicte.
Anabel Gardell Gálvez (Capmany, 1987)
És autora de La llar d'infants (2024) i El fantasma del llumí (2023). A més, ha participat en les darreres tres edicions del Figueres de Por amb els seus relats. És Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques a la UAB i Graduada en Enginyeria d'Organització Industrial a la UEMC.
Toni Lázaro Carreras (Figueres, 1971)
Lázaro és diplomat en infermeria. Lector fervent de gènere negre, combina sempre que pot, la seva faceta d´escriptor i fotògraf aficionat. Ha col·laborat en moltes de les iniciatives literàries proposades per Creàlit i a la darrera edició de Figueres de Por, a banda de publicar els seus propis relats a internet: relatsventdelnord.blogspot.com. Finalista del Premi Frederic Pujulà de relat fantàstic i terror (Figueres, setembre de 2025). Aquesta primavera arriba amb una sorpresa: el seu primer llibre El despertar del drac.
Paloma B. Gómez
Gómez és empordanesa per naixement i convicció. És també poeta, mare, cantant, lectora obsessiva i apassionada de les Noves Tecnologies. Viu intentant satisfer la curiositat per gairebé tot. Autora dels poemaris Hora bruja , Geometría del silencio i Haikus y miniversos. Ha publicat poesia, assaig i diversos relats curts en blogs propis i en les diferents edicions de Figueres de Por.
