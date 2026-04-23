Brau suma al seu fons un altre clàssic de Victor Hugo, 'Els homes de la mar'

Traduït per Maria Perpinyà, està considerada com una de les obres mestres de l'autor

L'escriptor Victor Hugo i la seva traductora al català, la gironina Maria Perpinyà.

L'escriptor Victor Hugo i la seva traductora al català, la gironina Maria Perpinyà.

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Figueres

Brau Edicions continua apostant per un dels autors clàssics de la literatura francesa i universal, Victor Hugo (1802-1885). Primer va ser, l’any 2002, amb la publicació en català, i en una edició especial dividida en tres volums, d’Els miserables, amb motiu del bicentenari del naixement de l’autor. Fa dos anys, l’editorial va decidir recuperar aquella traducció, duta a terme per la gironina Maria Perpinyà (1938), en format butxaca i ampliar-la amb la mítica Notre-Dame de París. A aquests dos títols se li suma ara un tercer: la traducció, també de Perpinyà, d’Els homes de la mar, el primer llibre que Victor Hugo va escriure durant l’exili a l’Arxipèlag de la Mànega.

Els homes de la mar

Autor: Victor Hugo (traductora, Maria Perpinyà)

Editorial: Brau

Pàgines: 558

Preu: 25 euros

Els homes de la mar es va publicar, per primer cop, l’any 1866 i és considerada com una de les obres mestres de l’autor. El llibre, que narra en un to èpic la història d’un mariner que, tot sol, lluita contra els elements i contra un pop gegant, destaca per la seva descripció detallada de l’entorn marí i la psicologia del personatge principal. Aquest no és tan sols un llibre d’aventures, sinó que el lector també hi troba història, geografia i reflexió sobre el comportament humà, així com la lluita entre el desig i la fatalitat del destí, l’amor, la perseverança o la solitud.

  1. Catalunya busca 30.000 joves per suplir la jubilació de funcionaris 'boomers': En una empresa guanyaria més, però per conciliació i motivació prefereixo l'Administració"
  2. El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
  3. Pat Ubach: 'Portava anys dient a les meves filles que han d'aconseguir els seus somnis i jo no ho estava intentant, fins ara
  4. Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR, tria Dermatologia a l'Hospital Clínic: 'Soc romanesa i tinc 41 anys, el meu cas anima a trencar motlles
  5. Els icònics ous de Dalí de la Torre Galatea de Figueres recuperen el color original
  6. Si a les Fires de Figueres la majoria de vehicles no estan en regla, voleu pensar que les atraccions sí que ho estan?
  7. VÍDEO | Un ibis migrador fa una aturada històrica a l'Alt quan la reintroducció tot just acaba d'arrencar
  8. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar

Brau suma al seu fons un altre clàssic de Victor Hugo, 'Els homes de la mar'

Brau suma al seu fons un altre clàssic de Victor Hugo, 'Els homes de la mar'

VÍDEO | La Rambla de Figueres acull, un any més, la gran festa de Sant Jordi

Sant Jordi a Figueres: la Rambla es converteix en el punt de trobada de lectors, roses i llibres a l'Empordà

Sant Jordi a Figueres: la Rambla es converteix en el punt de trobada de lectors, roses i llibres a l'Empordà

Les imatges de la diada de Sant Jordi 2026 a Figueres

Les imatges de la diada de Sant Jordi 2026 a Figueres

Un dissabte musical per les Fires de Figueres: sardanes, playback d’ONA i concert coral

Un dissabte musical per les Fires de Figueres: sardanes, playback d’ONA i concert coral

Guies il·lustrades per conèixer, respectar i estimar la flora i la fauna dels espais naturals

Guies il·lustrades per conèixer, respectar i estimar la flora i la fauna dels espais naturals

Aliança Catalana anuncia el seu candidat a Figueres

Aliança Catalana anuncia el seu candidat a Figueres

La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments

La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
