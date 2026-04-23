Sant Jordi 2026
Brau suma al seu fons un altre clàssic de Victor Hugo, 'Els homes de la mar'
Traduït per Maria Perpinyà, està considerada com una de les obres mestres de l'autor
Brau Edicions continua apostant per un dels autors clàssics de la literatura francesa i universal, Victor Hugo (1802-1885). Primer va ser, l’any 2002, amb la publicació en català, i en una edició especial dividida en tres volums, d’Els miserables, amb motiu del bicentenari del naixement de l’autor. Fa dos anys, l’editorial va decidir recuperar aquella traducció, duta a terme per la gironina Maria Perpinyà (1938), en format butxaca i ampliar-la amb la mítica Notre-Dame de París. A aquests dos títols se li suma ara un tercer: la traducció, també de Perpinyà, d’Els homes de la mar, el primer llibre que Victor Hugo va escriure durant l’exili a l’Arxipèlag de la Mànega.
Els homes de la mar
Autor: Victor Hugo (traductora, Maria Perpinyà)
Editorial: Brau
Pàgines: 558
Preu: 25 euros
Els homes de la mar es va publicar, per primer cop, l’any 1866 i és considerada com una de les obres mestres de l’autor. El llibre, que narra en un to èpic la història d’un mariner que, tot sol, lluita contra els elements i contra un pop gegant, destaca per la seva descripció detallada de l’entorn marí i la psicologia del personatge principal. Aquest no és tan sols un llibre d’aventures, sinó que el lector també hi troba història, geografia i reflexió sobre el comportament humà, així com la lluita entre el desig i la fatalitat del destí, l’amor, la perseverança o la solitud.
