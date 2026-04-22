Sant Jordi 2026
Tot a punt per viure la diada de Sant Jordi a l’Empordà, el gran aparador del sector editorial
Per escalfar motors, la biblioteca de Figueres torna a programar, aquest dimecres 22 d'abril, la Revetlla de Sant Jordi, la tradicional trobada d'escriptors, editors, traductors i lectors, enguany al Teatre Municipal El Jardí
En un acte recent a Figueres, el crític literari Sam Abrams va definir Sant Jordi com "la nostra festa de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana". Més enllà d’això, que ningú posa en dubte i que ve avalat amb carrers plens i múltiples activitats que s’organitzen arreu, Sant Jordi és també una data clau per al sector editorial, per a les llibreries, potser menys per als autors perquè pocs s’hi guanyen la vida, però molt també pel sector de la flor. Les xifres no deixen un mínim marge al dubte. L’any passat la facturació del món editorial va superar els 26 milions d’euros i es van vendre uns 2 milions de llibres, cosa que representa entre un 5 i un 10% de la facturació de tot l’any, però respecte les roses, se’n van vendre uns 7 milions que suposa entre el 20% i el 25% de la facturació total anual d’una floristeria mitjana a Catalunya.
La Revetlla, a Figueres
Més enllà de les qüestions econòmiques, Sam Abrams no errava. Sant Jordi és una expressió popular de la cultura catalana, un gran dia en el qual els llibres i tots aquells que el fan possible són els protagonistes. A Figueres, un any més, la biblioteca torna a programar la Revetlla de Sant Jordi el dia abans, és a dir, aquest dimecres 22 d’abril, a les set de la tarda. Així, ha convocat al centenar d’autors empordanesos que enguany arriben a la festa amb novetat, però també a editors, coordinadors d’edicions, traductors i, com no, als lectors. La festa, que es farà al Teatre Municipal, inclou l’espectacle Lo Cant de les ànimes mudes, un musical que neix de la unió de dos textos literaris de Víctor Català: els poemes musicats per Ismael Dueñas de Lo Cant dels Mesos i el conte titulat Ànimes mudes publicat dins Ombrívoles. Aquesta obra, d’accés gratuït, destaca per promoure la reconciliació amb la natura i el seu lligam amb la tradició rural catalana. El mateix dimecres, a les sis de la tarda, s’ha previst també el lliurament dels premis juvenils de treballs de recerca de batxillerat, al Cercle Sport Figuerenc.
El dia de Sant Jordi a Figueres, l’activitat es concentrarà a la Rambla, espai que, com cada any, fa patir per si el temps no acompanya. Allà s’instal·laran un centenar de parades d’editorials, llibreries, floristeries i entitats diverses. A banda, s’han previst diverses sessions de contacontes, ballades de sardanes i un concert d’artistes locals i recital poeticomusical. A més, el Museu del Joguet obrirà el seu terrat per oferir un vermut literari, a les 13 hores, amb l’escriptor i patró del museu Julià Guillamon, qui repeteix, per segon any consecutiu, ara per presentar el seu recull de contes curts Rascaparets (Galàxia Gutenberg).
Sant Jordi, però, es viu a tota la comarca. A Roses, per exemple, Aüc Espectacles oferirà una cercavila musical i espectacle sobre la llegenda de Sant Jordi. A l’Escala, alumnes de l’Esculapi i l’INS El Pedró faran una lectura de relats i poemes a la Riba, al matí. A Castelló d’Empúries, el dia de Sant Jordi, alumnes de diferents centres educatius llegiran poesia a diferents espais del nucli històric i també es projectaran les seves recomanacions lectores. A Llançà aprofitaran per presentar Recull casolà de Lluís Feliu, un llibre ple de paraules, dites, frases fetes, adagis, remeis, rodolins i contes sentits a Llançà, tot un tribut a la memòria oral.
