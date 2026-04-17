Sant Jordi 2026
Lladó escalfa motors per Sant Jordi amb presentacions literàries creuades
Catorze escriptors i editors participen aquest dissabte 18 d'abril en la jornada literària Lladó Lletres Llibres que, des de fa quatre anys, s’ha convertit en la prèvia de la festa del llibre a la comarca
Era l’abril del 2023, fa tot just tres anys, quan el grup de pensament del Teatre Sindicat de Lladó va idear la jornada literària Lladó Lletres Llibres, una proposta singular que naixia a les portes de Sant Jordi amb la voluntat de ser un tast per als lectors. La proposta va quallar i aquest dissabte 18 d’abril repeteix, de nou, amb la seva fórmula d’èxit: cinc presentacions creuades que confrontaran deu creadors i dues presentacions, una la reedició de Henry i June d’Anaïs Nin i l’altra, Un hombre va de Paco Candel. Obrint la jornada, que arrancarà a les 11 del matí i s’allargarà fins a les set de la tarda a la sala Sant Joan, el filòsof i investigador figuerenc Max Pérez fent el pregó de títol paradoxal, Condicions d’impossibilitat del pregó.
La primera presentació creuada confrontarà a dos autors que s’han vist les cares en anteriors ocasions, ja que l’un i l’altre s’han presentat llibre. Es tracta de Damià Bardera i Daniel Genís amb els seus llibres Viladelsac i El dimoni abans de nosaltres. Prendrà el relleu Albert Testart i David Garcia Algilaga amb els llibres Cultura i ideologia. La dreta de Figueres (1858-1936) i L’aviació i, tot seguit, Jaume Torrent i Xavier Ferrer amb 1973. Sud-Amèrica en un quatre llaunes i De l’Empordà al món. Per tancar el matí, els filòsofs Alba Padrós i Max Pérez presentaran L’elogi de la mentida i La meva carn que tu encenies.
Després d’una pausa per dinar, a dos quarts de cinc de la tarda, les figuerenques Aina Tremoleda i Mar Aparicio parlaran l’una del llibre de l’altra: Cels grisos, cels blaus i Realitats paral·leles II. Mitja hora més tard, les presentacions creuades esdevindran només això, presentacions i en seran dues de molt especials. La primera la protagonitzarà un nom femení de pes, el d’Anaïs Nin, amb la reedició de Henry i June que ha dut a terme La Breu. Per parlar-ne, la seva traductora, Teresa Florit i l’editora Ester Andorrà. Tancarà la jornada l’editor Jon Viñaspre de Lapislàtzuli i Maria Candel, filla de Paco Candel, que presentaran l’antologia dels millors vint-i-cinc relats del seu pare, Un hombre va.
Una parada de llibres
Al llarg del dia, a més, els organitzadors disposaran d’una parada de llibres i els assistents tindran l’oportunitat de ser previsors i adquirir-ne algun sense les angoixes del dia de Sant Jordi.
