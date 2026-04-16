Sant Jordi 2026
Àngel Burgas presenta la seva última novel·la, 'L’amor de l’Eli', a Figueres
L'escriptor figuerenc conversarà amb la també autora local Montserrat Segura, en un acte a la biblioteca aquest dijous 16 d'abril
L’escriptor figuerenc Àngel Burgas acaba de publicar la seva última novel·la, L’amor de l’Eli (Edebé) i aquest dijous 16 d’abril, a les set de la tarda, la presenta a la biblioteca de Figueres. Ho farà al costat de la també escriptora figuerenca i autora de novel·les juvenils, Montserrat Segura.
L’amor de l’Eli està protagonitzat per dos joves que viuen un amor d’estiu que els marcarà la vida de manera diferent. Per a l’Arnau serà el primer amor, autèntic, sincer, apassionat. Per a l’Eli, una via d’escapament, una manera d’oblidar una relació tòxica i gaudir per fi d’un enamorament juvenil.
