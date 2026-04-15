Sant Jordi 2026

La Casa Natal de Dalí, protagonista del cartell de Sant Jordi a Figueres

Aquest any, noranta-sis parades de llibreries, editorials, floristeries, entitats i escriptors es concentraran a la Rambla figuerenca

Roses i llibres són les protagonistes de la festa.

Roses i llibres són les protagonistes de la festa. / Cristina Vilà

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Figueres

La Rambla de Figueres tornarà a ser l'epicentre de la celebració de la festa de Sant Jordi, aquest 23 d'abril. Noranta-sis parades de llibreries locals, segells editorials, floristeries, entitats i col·lectius d'escriptors donaran vida al cor de la ciutat en un dels dies que més gent surt al carrer. Al llarg de la jornada, així com el dia abans, s'han previst diferents activitats relacionades amb la lectura i la cultura popular. Destacar, a més, que el cartell de Sant Jordi dona protagonisme a la Casa Natal Salvador Dalí amb els personatges principals de Sant Jordi (el cavaller Sant Jordi, la princesa, el drac, roses i llibres) i amb la senyera a la part superior. Aquest cartell l'ha creat el dissenyador gràfic i il·lustrador figuerenc Lluís Puigbert, de Sid Estudi. També es recorda la commemoració del 150è aniversari del títol de ciutat.

Cartell Sant Jordi Figueres 2026.

Cartell Sant Jordi Figueres 2026. / Ajuntament de Figueres

Sant Jordi, doncs, comença a escalfar motors el dia abans, el dimecres 22 d'abril, de la mà de les responsables de la Biblioteca Fages de Climent i la seva incombustible Revetlla de Sant Jordi que, enguany, es farà al Teatre Municipal el Jardí, a les set de la tarda. Per aquesta festa es convoquen tots el autors empordanesos que tenen novetat aquest any -es calcula que són un centenar- així com editors, coordinadors d'edició i traductors. La vetllada es complementarà amb l’espectacle Lo Cant de les ànimes mudes, un musical que neix de la unió de dos textos literaris de Víctor Català, els poemes musicats per Ismael Dueñas de l’obra de Lo Cant dels Mesos, i el conte titulat Ànimes Mudes publicat dins Ombrívoles, Aquesta obra destaca per promoure la reconciliació amb la natura i el seu lligam amb la tradició rural catalana. El mateix dimecres, a les sis de la tarda, s'ha previst també el lliurament dels premis juvenils de treballs de recerca de batxillerat, al Cercle Sport Figuerenc.

D'altra banda, entre els actes que s'han programat pel mateix dia de Sant Jordi,hi ha lectura de conte infantil Va de valentes i de valents, de Tulasi Teatre, en dues sessions, a les 10 hores i a les 10.50 hores, a la Rambla; sardanes amb la cobla La Principal d’Olot, a les 11.30 hores a la plaça de l’Ajuntament; repetint com l'any passat, vermut al terrat del Museu del Joguet de Catalunya amb l’escriptor i patró del Museu del Joguet de Catalunya, Julià Guillamon, a les 13 hores, així com concerts d’artistes locals, a les 18.30 hores, i un concurs de pintura.

Tracking Pixel Contents