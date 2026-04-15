Sant Jordi 2026

Aquesta és la programació de la Diada de Sant Jordi 2026 a Figueres

Aquest any, noranta-sis parades de llibreries, editorials, floristeries, entitats i escriptors es concentraran a la Rambla figuerenca, i la Casa Natal de Dalí és la protagonista del cartell

Diada de Sant Jordi a la Rambla de Figueres, en una imatge d'arxiu. / Eduard Martí

Redacció

La Rambla de Figueres tornarà a ser el punt neuràlgic de la Diada de Sant Jordi el dijous 23 d’abril, de 9 a 20 hores, amb 96 parades repartides entre entitats, llibreries i editorials, floristeries i autors de llibres. Aquesta és la programació:

DIMECRES 22 D'ABRIL

18 hores | Cercle Sport Figuerenc (Auditori Narcís Monturiol)

Lliurament dels premis juvenils de treballs de recerca de batxillerat 2026

  • 25è Premi Albert Compte a treballs de recerca d’humanitats i ciències socials
  • 36è Premi Josep M. Álvarez a treballs de recerca de medi ambient i natura
  • 1a Beca Albert Tomàs i Bassols
  • Les entitats que organitzen aquests premis posen en relleu la figura d’uns professors molt vinculats a la ciutat de Figueres, els reten homenatge i els reconeixen la tasca docent duta a terme entre els joves. En el transcurs de l’acte, hi haurà una actuació de la coral de l’Institut Alexandre Deulofeu. Organitzen l’Institut d’Estudis Empordanesos i IAEDEN, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, el Cercle Sport Figuerenc, l’Institut Ramon Muntaner de Figueres i la Fundació Albert Tomàs i Bassols.

19 hores | Teatre Municipal el Jardí

14a Revetlla de Sant Jordi. Trobada d’autores i autors locals

  • 19 hores. Recepció dels autors convidats, que han publicat un llibre entre el Sant Jordi del 2025 i el de 2026
  • 19.45 hores Parlament de les autoritats, a càrrec de Jordi Masquef, alcalde de Figueres; Mariona Seguranyes, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Figueres, i Nati Vilanova, directora de la Biblioteca
  • 20 hores. La Tremenda Companyia presenta Lo cant de les ànimes mudes, un musical creat a partir de textos i poemes de Víctor Català. [Entrada gratuïta]. Organitza: Biblioteca Fages de Climent, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Cartell Sant Jordi Figueres 2026.

Cartell Sant Jordi Figueres 2026. / Ajuntament de Figueres

DIJOUS 23 D’ABRIL

10 i 10.50 hores | Placeta baixa de la Rambla

  • "Va de valentes i de valents" • Tulasi Teatre (+ 3 anys)
  • Es tracta de contes de viatges iniciàtics en què els herois i les heroïnes han de trobar dins seu la valentia i l’entrega necessàries per vèncer el mal, simbolitzat de diverses maneres. "Va de valentes i de valents" vol impulsar els infants a trobar dins seu la perseverança i el coratge per dominar la por i la mandra i superar tots els obstacles que apareixen a l’hora d’aconseguir un propòsit. L’activitat comptarà amb intèrpret de llengua de signes, amb la col·laboració de l’Associació Gironina de Sords.
  • La doble sessió de Contes de Sant Jordi es farà a l’escenari situat a la placeta baixa de la Rambla, a les 10 hores i a les 10.50 hores. Organitza la Biblioteca Fages de Climent, amb la col·laboració de l’Associació Gironina de Sords.

11.30 hores | Plaça de l’Ajuntament

  • Audició i ballada de sardanes amb la cobla La Principal d’Olot.
  • Organitza l’Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració del Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres.

13 hores | Terrat del Museu del Joguet de Catalunya

  • Vermut al terrat del Museu amb l’escriptor i patró del Museu del Joguet de Catalunya Julià Guillamon
  • L’autor parlarà del seu darrer llibre, el recull de contes curts Rascaparets (Ed. Galàxia Gutenberg, 2026). Organitza el Museu del Joguet de Catalunya.

18.30 hores | Placeta baixa de la Rambla

  • Concert d’artistes locals
  • Recital poeticomusical de petit format, amb la participació de diversos artistes figuerencs i empordanesos. Organitza Òmnium Cultural Alt Empordà.

Durant tot el dia

  • A la Rambla, venda de llibres i roses (de 9 a 20 hores).
  • A la placeta baixa de la Rambla, venda de volums i col·leccions d’edició municipal a la parada de llibres de l’Ajuntament.
  • "Colors de Sant Jordi: concurs de pintura". Porta la teva creativitat al llenç i opta a premis mentre comparteixes talent amb altres joves artistes. Hi haurà una zona d’exposició per als participants a l’Oficina Jove. Més informació i inscripcions a www.empordajove.cat. Organitza l’Oficina Jove Figueres Alt Empordà.

