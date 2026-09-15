Panettiere va morir per consum d’oxicodona adulterada amb fentanil
Laura Estirado
La mort de Hayden Panettiere, als 36 anys, comença a aclarir-se. Els investigadors creuen que l’actriu va consumir una pastilla d’oxicodona adulterada amb fentanil el matí del 16 d’agost, poc abans de ser trobada inconscient en un habitatge de Greenville, Carolina del Sud. La informació, avançada per TMZ, procedeix de diverses fonts policials vinculades directament al cas. Segons aquestes fonts, Panettiere comprava des de feia temps medicaments al mercat negre a un proveïdor de Los Angeles, entre ells oxicodona. La DEA intenta ara reconstruir aquesta relació i determinar d’on va sortir la pastilla que els investigadors consideren mortal.
L’actriu de Heroes, Nashville i Scream havia viatjat un dia abans des de Los Angeles fins a Carolina del Sud. TMZ afirma que durant el vol va consumir diverses substàncies adquirides prèviament a aquest mateix proveïdor. La principal hipòtesi és que una de les pastilles que va prendre al matí següent contenia fentanil, un potent opioide sintètic. Els resultats toxicològics definitius, no obstant, encara estan pendents, per la qual cosa la causa oficial de la mort no ha sigut certificada pel forense. L’autòpsia preliminar no va trobar signes de traumatisme ni indicis de violència.
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