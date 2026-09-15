Literatura
Editorials i autors empordanesos desembarquen a la Setmana del Llibre en Català
La gran cita literària, que inclou converses, recitals i lliuraments de premis, comença aquest divendres 18 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i s'allarga fins al dia 27
La Setmana del Llibre en Català és, sens dubte, una de les grans cites anuals del món editorial en català. Aquest divendres 18 de setembre arrenca motors la seva 44a edició al passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany, en els 9.000 m² d'espai habilitat, des de l'Arc de Triomf fins a la Ciutadella, el públic hi podrà trobar 332 expositors, que ocuparan 98 casetes. A més hi participaran 282 segells editorials d'arreu dels Països Catalans: Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra. Entre aquestes no faltaran les empordaneses Brau Edicions (mòdul 11) i Edicions Cal·lígraf (mòdul 84), segell que acaba de celebrar quinze anys, així com molts autors que tenen previst presentar-hi les seves últimes novetats.
Entre aquests destaquen algunes de les veus literàries més potents que han sorgit darrerament a l'Alt Empordà: la del rosinc Pau Cusí i la seva primera novel·la, Les entranyes (Univers), que presentarà divendres 25 a la secció Mentrimentres, un pòdcast en català dedicat a la literatura, el pensament i les arts, així com la de Lluís Riera, que viu des de fa anys a Castelló d'Empúries i que, després de publicar Contes bruts (2023) i L'Escorxador (2024), porta a la Setmana Fúria (Clandestina), la seva última novel·la i 5è premi Margarida Aritzeta-Vila de Creixell, dimarts 22 de setembre. També hi serà la poetessa rosinca Laura G. Ortensi, amb Quitrà calent (Godall Edicions), que signarà exemplars dissabte 19 al mòdul 29 i l'escriptora i editora Elisabet Riera, autora de l'assaig Els alats (Males Herbes), que compartirà espai, dissabte 26, amb la periodista Montse Virgili, que va fer el salt a la literatura amb Els moixons, presentada fa poques setmanes a Agullana.
La Setmana del Llibre en Català inclou un munt d'activitats paral·leles i en algunes d'elles es comptarà amb participació empordanesa. Així, per exemple, Francesc Galí arriba a la Setmana amb el seu últim llibre, Zenòbia Camprubí i els secrets de Cala Montjoi (Cal·lígraf), del qual parlarà diumenge 27, a l'escenari 3, en conversa amb familiars de Joan Vinyes Miralpeix, el capellà escalenc que va penjar els hàbits per amor. Aquesta última història es recull al llibre Memòries d’un capellà apòstata (Edicions Gavarres), que es va presentar per primer cop a l'Escala l'abril passat.
D'altra banda, alguns autors aprofiten la Setmana per signar exemplars, tota una oportunitat per als lectors. Aquest serà el cas de Jaume Benavente, autor de la novel·la Sota una mateixa tempesta (Brau Edicions), premi Empordà de novel·la, que signarà aquest divendres 19 a la tarda al mòdul de Brau; Sílvia Soler també ho farà amb Érem tan joves (Univers), aquest dissabte a les 12 hores, o el ja esmentat Lluís Riera, el mateix dia a la mateixa hora, al mòdul 21-22 de Crims.cat. Qui també signarà exemplars del llibre Un dia, dues setmanes, tres mesos… (Cal·lígraf) és el reconegut pintor i il·lustrador empordanès Dani Torrent, premiat de nou, en aquest cas per aquest llibre, amb els World Illustration Awards. Ho farà dissabte, com també Toni Benages i Ricard Martín, autors del còmic L’altre Empordà (Editorial Finestres), al mòdul 84. Altres autors que desfilaran per la Setmana seran Jordi Jordà, per signar el seu llibre Montserrat Minobis i Puntonet. La veu que va desafiar el seu temps; Josep Garcia, amb Les libèl·lules de Catalunya (Brau), o Mariona Masferrer, amb Màxima (Brau).
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