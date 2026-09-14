Festival
Terra de Trobadors celebra la seva edició més multitudinària
El festival tanca amb un rècord de visitants: l’Ajuntament calcula que s’han superat els 60.000
Víctor Perramon
Aquest diumenge acaba la 34a edició de Terra de Trobadors amb un xifra de visitants rècord. El festival medieval ha superat els 60.000 visitants per primera vegada. Més de 200 activitats i una gran afluència de públic durant tot el cap de setmana han fet d’aquesta edició la més multitudinària.
Una de les principals novetats del festival ha estat "El Romanç de Guillem Escarrer", la producció pròpia creada per Novum Organum, inspirada en la investigació del medievalista Elvis Mallorquí. L'espectacle inaugural "Guillem Escarrer, el retorn més esperat" va donar el tret de sortida al festival amb una gran posada en escena que va simbolitzar el retorn del cavaller castelloní després de la seva trajectòria al Regne de Nàpols.
El Torneig Medieval va tornar a convertir-se en un dels actes més multitudinaris del cap de setmana, mentre que el concert del grup belga Prima Nocta va esdevenir un dels moments musicals estel·lars de l'edició. A aquests s’hi sumen els clàssics de cada any: la Batalla Campal, les Justes del Pagès de Ferro o els Berros de la Cort, i els nombrosos espectacles itinerants, que han omplert els carrers de vida durant tot el festival. El Sopar Comtal, amb més de 300 comensals, ha estat una de les activitats amb més participació del cap de setmana.
L’alcaldessa del municipi, Anna Massot, ha explicat que en l’edició d’enguany tots els espectacles giraven al voltant de la figura d’Escarrer. «A través seu hem pogut treballar la importància de la nostra vila, el comtat d’Empúries, que va anar fins a Nàpols, i tot aquest aire mediterrani i de lluites. Aquesta figura ha donat molt de joc a l’hora de la recreació dels diferents espectacles. Hem creat una música i una teatralització al seu entorn expressament pel festival», ha assegurat.
Terra de Trobadors ha volgut projectar-se també internacionalment amb la participació de companyies procedents de Portugal, França, Bèlgica i Estònia, que s'han sumat a les formacions catalanes i de la resta de l'Estat. En aquesta edició, també s’ha ampliat la presència d'espectacles itinerants, grans titelles i propostes vinculades a la temàtica militar des d'una mirada divulgativa i familiar.
Xifres de rècord
L’alcaldessa s’ha mostrat molt satisfeta amb l’edició d’enguany: «És l’edició amb més visitants, ha estat un rècord absolut. Estem molt contents i això ens anima a continuar treballant en aquesta línia, que creiem que és la bona». Massot ha explicat que la clau per fer sostenible aquest creixement és la diversificació dels espais; és a dir, programar espectacles simultanis i repartits en diferents espais del municipi. «Aquesta diversificació és la manera que aquest augment de visitants sigui compatible amb gaudir i participar de tot el que s’ofereix», ha afirmat.
De fet, des de l’Ajuntament asseguren que aquest any han detectat força visitants d’arreu de Catalunya arran del pont de l’11 de setembre, però també han vist molts estrangers. «El festival va agafant un renom i el fet d’apostar per companyies internacionals fa que es vagi coneixent. L’aposta per treballar i conèixer més la nostra història també és un tret diferencial», ha dit Massot.
Finalment, l’Ajuntament considera imprescindible el teixit associatiu del poble per tal que Terra de Trobadors sigui tot un èxit: «Les entitats continuen implicant-se en millorar, en renovar-se, en crear noves versions dels propis espectacles. Un altre detall que ens diferencia de la resta de festivals medievals és tota la gent del poble que s’involucra guarnint els balcons, places i vestint-se d’època», ha conclòs Massot.
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Via: Diari de Girona
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