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Tour

El retorn més esperat: Oasis anuncia una nova gira amb dos concerts a Barcelona

Els seguidors que vulguin assistir als concerts d'Oasis a Barcelona han de registrar-se al web oficial del grup abans del 17 de setembre per poder optar a la compra d'entrades

El retorn més esperat: Oasis anuncia una nova gira amb dos concerts a Barcelona

El retorn més esperat: Oasis anuncia una nova gira amb dos concerts a Barcelona / ETTORE FERRARI / EFE

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Jordi Bianciotto

Barcelona

El que fa anys es donava per impossible, el retorn d’Oasis, és a dir, que els germans Liam i Noel Gallagher tornessin a pujar junts a un escenari, es va materialitzar davant dels ulls de tothom l’estiu passat. Una gira de concerts inesperats que van començar a Cardiff a principis de juliol de 2025 i van acabar a Sao Paulo el 25 de novembre. Oasis va tornar i, de lluny, fins i tot els més incrèduls veien una nova gira, noves ciutats, més concerts. I avui la banda britànica ha anunciat que, efectivament, així serà: pujaran almenys una vintena de vegades més junts a un escenari. Sembla que la destral de guerra està de debò enterrada, tal com mostra el conciliador documental «Oasis: Don’t look back in anger», estrenat als cinemes el passat 11 de setembre.

En els últims dies el grup havia deixat pistes a les xarxes socials -en forma de vídeos- sobre les ciutats a les quals aniria Oasis amb tota la seva llegenda. Barcelona és entre elles, ara sí, confirmat. La banda britànica, un grup que a Catalunya havia posat el seu sostre a l’Olímpic de Badalona, actuarà a l’Estadi Olímpic Lluís Companys els pròxims 10 i 11 de juliol. Aquesta serà l’única parada del grup a Espanya, que començarà la nova gira a Glasgow (Celtic Park) el 21 de maig. A la capital escocesa faran cinc concerts. Després, de tornada a casa, Manchester, on actuaran 11 nits a l’Etihad Stadium. La gira inclou també Múnich, Àmsterdam, Roma, París, Boston, Slane Castle (Irlanda) i Knebworth (prop de Londres).

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Per comprar entrades per a l’única parada dels Gallagher a Espanya, així com per als altres concerts de la gira, el públic s’haurà de registrar al web d’Oasis abans del 17 de setembre a les 17 hores (hora espanyola). L’usuari agraciat rebrà un codi entre el 24 i el 27 de setembre per optar a una entrada (de fet, se’n poden comprar quatre per codi), que podrà comprar entre el 25 i el 27 de setembre segons la ciutat a través de Ticketmaster.

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