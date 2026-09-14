Memòria històrica
El Museu Memorial de l’Exili inaugura una exposició sobre les rutes dels maquis als Pirineus orientals
La mostra segueix els passos clandestins a la frontera que entre 1944 i 1952 van enfortir la lluita antifranquista
El Museu Memorial de l’Exili (MUME) va inaugurar dissabte passat una exposició itinerant dedicada a les rutes dels maquis i a la memòria de la lluita antifranquista als Pirineus orientals. La mostra, Rutes dels Maquis, forma part d’un projecte més ampli de difusió i patrimonialització de les rutes dels maquis, impulsat per l’Amical d’Antics Guerrillers de Catalunya amb la col·laboració de la Diputació de Girona, el Memorial Democràtic i el MUME de la Jonquera.
Des de l’any 2020, aquest projecte ha permès instal·lar 17 senyalitzacions en diferents municipis de la Garrotxa i el Ripollès, amb l’objectiu de donar a conèixer tres de les principals rutes que travessen el Pirineu oriental i que estan vinculades a diversos episodis de la lluita antifranquista durant els primers anys de la dictadura.
Reconstruir les rutes clandestines
Des de finals de la Segona Guerra Mundial, centenars de guerrillers van creuar la frontera francesa per entrar a l’Estat espanyol i continuar la lluita armada contra el règim de Franco. Aquests grups es van mantenir actius fins ben entrats els anys cinquanta i actuaven principalment en zones rurals i muntanyoses, que els permetien amagar-se de la repressió franquista.
En aquest context, els Pirineus orientals es van convertir en una important zona de pas. Els anomenats guies de passos tenien un paper fonamental, ja que s’encarregaven d’introduir des de França armes, correspondència, propaganda, militants i guerrillers que continuaven la lluita clandestina a l’interior del país.
A partir de documents i informes elaborats pels mateixos guies de passos, conservats a l’Arxiu Històric del Partit Comunista de la Universitat Complutense de Madrid, els comissaris de l’exposició, Raül Valls, Joan Boada i Josep Serra, vinculats a l’Amical d’Antics Guerrillers, han pogut reconstruir diferents aspectes d’aquestes rutes clandestines.
La recerca permet conèixer els protagonistes, els col·laboradors, els llocs de pas i les circumstàncies en què es van desenvolupar aquestes activitats. Per completar aquesta tasca, també s’ha comptat amb la col·laboració de familiars de guies i guerrillers, com les famílies Torres Bell-lloch, Pradal, Oliveras, Jové, Feixas, Gros, Platé, Carrillo, Boada, Mas i Bori, que han contribuït a preservar i transmetre aquesta memòria.
El paisatge com a memòria
La mostra també incorpora una selecció de fotografies actuals del paisatge, realitzades pel fotògraf i escriptor Ernest Costa i Saboia. Les seves imatges permeten aproximar-se als escenaris naturals pels quals transitaven els maquis a les zones frontereres del Ripollès i la Garrotxa i mostren la importància d’un paisatge que avui constitueix una part essencial de la memòria d’aquests episodis històrics.
La recuperació d’aquesta memòria ha estat possible, en bona part, gràcies al treball conjunt entre els descendents dels protagonistes i els historiadors i investigadors. La seva tasca ha permès identificar camins, passos fronterers, llocs d’enllaç i xarxes de col·laboració, així com conèixer les dificultats i els perills als quals s’enfrontaven els guerrillers.
Tot plegat es va desenvolupar en el context d’una dictadura militar profundament repressiva, en què l’Exèrcit franquista i, especialment, la Guàrdia Civil van perseguir els guerrillers comunistes i anarquistes que, tant des de l’interior com des de França, continuaven resistint i lluitant per recuperar la llibertat, la democràcia i els valors republicans.
Documents i objectes dels protagonistes
L’exposició reuneix també documents i objectes procedents de diversos fons, entre els quals destaquen els de l’Arxiu Històric del Partit Comunista d’Espanya; el fons Domingo Malagón, membre de l’equip de passos i responsable tècnic de la documentació falsa del PCE; el fons particular d’Aurora Torres Bell-lloch, filla de Pepita Bell-lloch i Manuel Torres Monterrubio, vinculats als equips dels passos fronterers, i diversos objectes del fons particular de Lluís Bassaganya, de Camprodon.
Memòria, patrimoni i educació
La senyalització d’aquestes rutes dels maquis forma part d’un conjunt d’activitats i accions de recuperació de la memòria amb la participació del MUME i el Memorial Democràtic.
D’una banda, algunes de les rutes s’han incorporat a les propostes del servei educatiu del MUME, amb visites adreçades a grups i alumnes de secundària. De l’altra, la preparació d’aquesta exposició s’emmarca en el projecte europeu «Exilis 1936-1946», amb la participació de la Direcció General de Memòria Democràtica, el MUME, el Memorial Democràtic, el Memorial de Ribesaltes, el Memorial del Camp d’Argelers (Ajuntament d’Argelers), la Maternitat d’Elna (Ajuntament d’Elna) i el Consell General dels Pirineus Orientals, a través dels Arxius Departamentals i el Castell de Cotlliure.
Una exposició compartida
L’exposició sobre els maquis és també un exemple de projecte expositiu compartit entre institucions de memòria de banda i banda dels Pirineus. En aquesta mateixa línia, el Memorial de Ribesaltes va inaugurar el passat gener al MUME l’exposició «Josep Bartolí, dibuixar és lluitar», que es podrà visitar a Cotlliure aquesta tardor.
A més, el Memorial Democràtic està preparant una exposició sobre les xarxes d’evasió durant la Segona Guerra Mundial als Pirineus Orientals, que també es podrà visitar a Argelers a finals de 2026 i al MUME l’any 2027.
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