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Documental

Llançà acull el testimoni de les últimes faroneres al cicle CineMar

Elvira Pujol, última faronera del Cap de Creus, acompanyarà la directora del documental Cristina Rodríguez Paz en l'acte de presentació

Elvira Pujol és una de les protagonistes del documental

Elvira Pujol és una de les protagonistes del documental / Empordà

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Sònia Fuentes

Sònia Fuentes

Llançà

Aquest dijous 6 d'agost, la Casa de Cultura de Llançà acull, dins del cicle CineMar que organitza l'associació Som Mar, la projecció d'un documental inèdit sobre les últimes faroneres de l'Estat.

La peça, Aunque seamos islas que narra un viatge a la recerca d'aquelles dones que van deixar els fars buits, comptarà amb la presència de la seva directora, Cristina Rodríguez Paz, i d'Elvira Pujol, l'última faronera del Cap de Creus.

L'acte, que inclou la presentació del llibre del documental a les 17.30 hores i la projecció a les 18.00 hores, és una oportunitat única per connectar amb un passat marítim que, tot i ser recent, corre el risc de quedar en l'oblit, assenyalen des de l'associació.

L'associació Som Mar continua amb la seva programació del cicle CineMar, que des de fa cinc anys apropa la cultura marítima a Llançà. Aquesta setmana, la proposta destaca per la seva singularitat: la projecció d'un documental que s'allunya dels circuits comercials convencionals per endinsar-se en una història humana i patrimonial inèdita. "El documental narra el viatge d'una dona que va emprendre un road trip per tot l'Estat a la recerca de les últimes faroneres, la primera generació de dones que van deixar enrere la vida als fars, tancant una etapa històrica marcada per la solitud i la vigilància del mar".

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Cartell del documental

Cartell del documental / Empordà

La cineasta asturiana Cristina Rodríguez Paz (Oviedo, 1975) sent una atracció especial per la mar i el seu recorregut vital per conèixer de prop les històries de les dones fareras que han dedicat la seva vida professional a aquest sector tradicionalment masculinizat ha quedat plasmat en una pel·lícula, una exposició i un llibre.

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