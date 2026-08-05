Cinema
L’obra de David Lynch centra el cicle de films surrealistes del Teatre-Museu Dalí, a Figueres
La mostra cinematogràfica comença aquest dijous 6 d’agost amb la projecció de la primera pel·lícula del cineasta, 'Eraserhead' (1977)
El cineasta nord-americà David Lynch (1946-2025) va ser un dels màxims representats del corrent surrealista dintre del cinema. Es diu que les seves pel·lícules sovint transporten l’espectador a un món de somnis i misteri. És per això que enguany se li dedica la cinquena edició del cicle de films surrealistes del Teatre-Museu Dalí de Figueres que inclou la projecció de tres dels seus títols més icònics. Totes les sessions es fan a partir de dos quarts de deu del vespre.
La proposta, que és d’accés gratuït, sense reserva i es fa a la plaça Gala-Dalí, comença aquest dijous 6 d'agost amb la projecció d’Eraserhead (1977). Es tracta de la seva primera pel·lícula, una pertorbadora i aterridora història de surrealisme duta al límit. El dijous 13 d’agost es projectaran una sèrie de curtmetratges del director, gènere amb el qual va començar. Finalment, el cicle es tancarà el 20 d’agost amb la projecció del capítol pilot, d’una hora i mitja de durada, d’una de les sèries que ha marcat la història de la petita pantalla. Es tracta de Twin Peaks que aquell 1990 van seguir més de cinquanta milions de persones només als Estats Units, totes elles pendents de resoldre el gran enigma: qui va matar a Laura Palmer? Quan va arribar a Europa, Twin Peaks ja era una sèrie de culte.
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