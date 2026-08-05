Estudis
La historiadora castellonina Ariadna Comas rep la tercera beca d’Estudis Medievals
L'especialista investigarà sobre l'ofici i l'activitat dels teixidors a la vila comtal a mitjans del segle XIV i els resultats serviran per bastir la temàtica del Festival Terra de Trobadors 2027
La historiadora castellonina Ariadna Comas Leria (1991) ha estat mereixedora de la tercera beca d’Estudis Medievals que concedeix l’Ajuntament de Castelló d’Empúries a través del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, pel seu treball d’investigació Els teixidors a Castelló d’Empúries a mitjans del segle XIV. El tribunal que ha concedit la beca, dotada amb 8.000 euros i la publicació de l’estudi, està format per representants de l’Ajuntament i de la Universitat de Girona gràcies al conveni de col·laboració vigent a través de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Cal dir, a més, que allò que generi l’estudi serà la base temàtica del Festival Terra de Trobadors de l’any vinent.
El projecte d’Ariadna Comas té per objectiu principal l’estudi dels teixidors, del seu ofici i de les activitats productives a la vila baixmedieval de Castelló d’Empúries a mitjans del segle XIV, concretament entre 1340 i 1360. Això es farà a partir del buidatge i l’anàlisi del fons documental dels protocols notarials de la vila comtal. En aquest sentit, el sector tèxtil era en aquells temps un sector rellevant de l’economia catalana, i en el cas de Castelló d’Empúries, un dels motors principals, motiu pel qual gran part de la població en depenia socialment i econòmicament. Ariadna Comas, doncs, té previst analitzar diversos aspectes tant en l’àmbit econòmic com social d’aquest col·lectiu, des de l’aprenentatge fins als contractes matrimonials i els testaments.
Aportar una nova visió
Aquest estudi ha de permetre donar a conèixer qui eren els teixidors com a part fonamental de l’entramat econòmic local, les seves dinàmiques i relacions, socials i mercantils, que podien establir dins la societat urbana castellonina. Entre altres aspectes, la recerca ha de permetre analitzar l’impacte que la crisi demogràfica d’aquest període va tenir amb l’exemple d’aquest col·lectiu concret, així com la transformació que va poder derivar en l’àmbit local. El projecte se centra per tant en un espai, temps i col·lectiu molt específics, amb la intenció d’aportar una nova visió sobre el món del treball i dels artesans, en aquest cas amb l’exemple dels teixidors a la vila de Castelló d’Empúries.
Ariadna Comas Leria és graduada en Història per la Universitat de Girona (2013) amb el treball de final de grau L’aprenentatge i la difusió de coneixements (segles XII-XV). Disposa del Màster en Recerca en Humanitats per la Universitat de Girona (2015) amb el treball Els aprenents i l’ofici de teixidor a Castelló d’Empúries (1341-1356). Comas és coautora del llibre Mil paraules hebrees per a llegir la Bíblia. Fitxes d’estudi, publicat per la Universitat de Girona l’any 2015 i ha participat també en diversos projectes d’estudi i recerca sobre la història, el patrimoni cultural i la documentació medieval de l’Alt Empordà i de Castelló, i en concret sobre la Sinagoga jueva del puig Mercadal de la vila comtal. També ha publicat articles d’investigació i ha realitzat xerrades, comunicacions i visites guiades al voltant del patrimoni cultural castelloní.
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