Art
La Fundació Perramon continua amb les portes obertes: pintura i escultura en un entorn privilegiat
La fundació exposa la seva col·lecció permanent d'art modern i contemporani a Ventalló
La Fundació Perramon, de Ventalló, continua obrint les portes de la seva exposició permanent d'art modern i contemporani durant tot l'any de divendres a diumenge de forma gratuïta.
La Fundació Perramon va sorgir de la iniciativa el mecenes Carlos de Aguilera de crear un gran centre d'art contemporani a l'Empordà ara fa setze anys. Aguilera va cedir part del seu territori juntament amb una col·lecció d'una trentena d'obres de l'artista cordovès Miguel Rasero, que continua exposada en l'actualitat.
Les obres de Rasero se sumen al fons de més de 150 obres pictòriques i escultòriques exposades a la fundació, que consta de tres espais: el primer, l'Espai número 1, està dedicat íntegrament a Miguel Rasero; en el segon, que es tracta de l'antiga masia de la casa Perramon, també dedicada a un sol artista, hi ha un compendi de més de seixanta olis del poeta i pintor Albert Ràfols-Casamada; i en tercer lloc, l'espai La Nau, on s'hi poden veure escultures i pintures d'artistes contemporanis. A més, el visitant podrà continuar gaudint d'una vista plena d'art als jardins que envolten l'edifici, on hi ha exposades diverses escultures.
En aquest moment, des de la fundació no es preveuen canvis en el catàleg ni la disposició d'obres ni activitats properes, tot i que possiblement tornaran en un futur. No obstant això, la Fundació Perramon és una parada obligatòria per a tot aquell que apreciï l'art en un entorn alt-empordanès privilegiat; aquest centre artístic conté obres que signen alguns dels artistes més importants de l'actualitat i del segle passat, com els ja esmentats Rasero i Ràfols-Casamada, o el reconegut mundialment Josep Maria Subirachs, juntament amb Josep Guinovart o Enric Pladevall.
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