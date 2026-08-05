Arts Escèniques
Els millors trapezistes volants del món, els Flying Caballero, actuaran a les Nits de Circ de Roses
Considerats únics a la història, guardonats amb el Clown d'Or a Montecarlo, se sumen a l'elenc de vint-i-nou artistes de vuit països que desfilaran per la Ciutadella de Roses entre el 18 i el 23 d'agost
La Ciutadella de Roses tornarà a acollir un estiu més el festival Nits de Circ on actuen, sota la llum de les estrelles, primeres figures del circ mundial. En total s'hi faran sis funcions, des de dimarts 18 d’agost fins al diumenge 23 d’agost, que inclouran números espectaculars de vint-i-nou artistes internacionals arribats de vuit països, entre els quals destaquen els millors trapezistes volants del món. Organitzat per Circus Arts Foundation, Nits de Circ també es fa a Besalú i enguany, per primer cop, a Palamós. A hores d'ara ja s'han venut nou mil de les dinou mil cinc-centes entrades posades a la venda, "un ritme frenètic", tal com ha explicat el director i promotor del festival, el figuerenc Genís Matabosch.
L’espectacle desplegarà sobre la pista malabaristes xilens, trapezistes volants estatunidencs, equilibristes austríacs, pallassos portuguesos o acròbates aeris hongaresos, entre d’altres. Són tots ells caps de cartell de circs del prestigi com Arlette Gruss, Bouglione, Knie o Krone. El plat fort serà la participació del grup de trapezistes americans Flying Caballero, uns artistes únics a la història, ja que han estat capaços de fer tres quàdruples salts mortals. De fet, recentment han estat guardonats amb el Clown d'Or al prestigiós Festival de Circ de Montecarlo.
Una de les particularitats i encants de Nits de Circ és que tot l'espectacle transcorre en un circ complet però sense sostre, on els acròbates aeris volen sota les estrelles, dotat d’una graderia circular amb una pista concèntrica que ofereix butaques individuals numerades per a més d’un miler d’espectadors a cadascuna de les representacions.
L’experiència arrencarà cada nit a les vuit del vespre. Dins el recinte, els assistents poden gaudir d'un Village amenitzat musicalment per la Paris Circus Orquestra i amb l’oferta gastronòmica de quatre foodtrucks. L’espectacle, que s'allarga noranta minuts sense pausa, començarà a dos quarts de deu del vespre just coincidint amb la posta de sol.
- Sara Carbonero (42 anys): 'El pare dels meus fills és d’un poble de 100 habitants, un poblet. I als meus fills els agrada molt
- Disney trasllada al Castell de Figueres el rodatge de 'Tangled', la nova pel·lícula de Rapunzel
- Ada Klein Fortuny: 'Quan una dona escriu un llibre, encara que sigui d'extraterrestres, la pregunta és què hi ha de tu en aquesta novel·la
- Els Mossos rescaten un nedador temerari i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- L'astrofotògraf Juan Carlos Casado capturarà l’eclipsi des d’un avió a 11.000 metres d’altitud
- Com aconseguir gratis les ulleres homologades per veure l’eclipsi solar del 12 d'agost
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- L’avís d’un advocat als treballadors fixos discontinus: «És possible que t’estiguin enganyant»