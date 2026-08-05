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Els dijous d'agost bateguen ben fort a Lladó amb quatre concerts gratuïts
La segona edició del festival Els Dijous de Lladó arrenca aquest dijous 6 d'agost amb l’espectacle metapoètic 'El batec' del poeta Josep Pedrals i el músic Xavi Lloses
A Lladó neden a contracorrent, defugint els festivals d’estiu massificats i apostant per oferir propostes de petit format sota el paraigües de les músiques populars del país. Es tracta de la segona edició del festival Els Dijous de Lladó que arrenca aquest 6 d’agost per la gràcia del poeta Josep Pedrals i del músic Xavi Lloses i amb el seu El batec, un espectacle metapoètic, entre la convicció i la paròdia, en el qual els dos creadors disseccionen la poesia a costa de les rialles dels assistents. Ho faran a la plaça Major del poble, epicentre d’aquest festival gratuït i obert a tothom.
Els Dijous de Lladó continuen la setmana vinent, el dijous 13, amb Gemma Gonvil, Dani Jané i Pablo Giménez i la seva proposta D’aquí i d’allà, cançons que uneixen arrels, paraules i continents. Continuarà el dijous següent, dia 20, amb un passeig emocional entre melodies de pel·lícules de la mà del contrabaixista Horacio Fumero, reconegut com un dels grans noms del jazz català, i l’acordionista català Maurici Villavecchia qui ha tocat amb noms tan interessants com John Cale, Ovidi Montllor o Marina Rossell. En aquesta ocasió, l’escenari no serà la plaça sinó l’església de Santa Maria perquè l’espectacle, batejat com a Aires de cinema, requereix intimitat. Per tancar el festival, el dijous 27 hi haurà festa grossa amb la rumba, salsa i flamenc dels empordanesos Merkado Negro.
Agafar l’herència
El festival Els Dijous a Lladó va néixer l’estiu passat amb molta empenta agafant l’herència d’anys anteriors quan es van començar a programar concerts d’estiu a la plaça. En aquest cas, però "nosaltres volem dur el que és cultura popular i tradicional, però als seus límits", explicava aleshores l’alcalde Jordi Puig. Així ha estat, ja que s’ha ideat un programa amb tot de veus i intèrprets catalans que fusionen els sons d’arrel amb altres sonoritats actuals. Cal dir que totes aquestes propostes musicals es faran a la mateixa hora, a partir de dos quarts de deu del vespre, i que l’accés és sempre gratuït.
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