Autor de culte
George R. R. Martin revela la seva lluita contra la depressió: «Pot ser que el pitjor encara hagi d’arribar»
L’escriptor de la saga que ha inspirat 'Joc de trons’ i 'La casa del dragón' confessa que viu un any difícil
Una estrella de ‘Joc de trons’ revela el seu truc per evitar rodar escenes de nus
Marisa de Dios
Els seguidors de George R. R. Martin, autor de la saga ‘Cançó de gel i foc’, que ha inspirat sèries d’èxit com ‘Joc de trons’ i ‘La casa del dragón’, feia temps que estaven amoïnats. L’escriptor no havia escrit en el seu blog des de feia tres mesos, cosa que havia fet que es desencadenessin les alarmes entre els seus seguidors sobre el seu estat de salut. No obstant, Martin ha tornat a comunicar-se amb els seus fans, revelant que aquest últim any no està sent massa fàcil per a ell i que ha estat lluitant «contra la tristesa i la depressió».
«Ha passat bastant temps, ho sé. La meva última entrada al blog es va publicar aquí el 19 de febrer. Les entrades posteriors van ser obra dels meus poderosos sequaços. Tinc la sort de comptar amb un magnífic equip d’assistents... tot i que, fins i tot amb la seva ajuda, continuava quedant-me cada vegada més endarrerit», començava el seu escriptor l’autor.
Un any angoixós
«Aquest any ha sigut... angoixós, per dir-ho suaument», ha confessat. «Han passat tantes coses que ha resultat aclaparador. Algunes han sigut meravelloses i emocionants. Somnis que s’han fet realitat. Però també hi ha hagut malsons. He perdut amics. He lluitat contra la tristesa i la depressió», ha enumerat.
«Pot ser que el pitjor encara hagi d’arribar», prossegueix. «Vaig complir setanta i set anys el setembre passat i, us ho asseguro, envellir no té cap gràcia», assenyala.
No obstant, el missatge també té un punt positiu. «També hi ha hagut moments increïbles. Suposo que així és la vida. Per descomptat, això ja ho sabia. Si heu llegit les meves històries, sabeu que és així», afirma.
«Hi ha tantes coses sobre les quals escriure... Intentaré posar-me una mica al dia... i els meus esbirros m’ajudaran... però és probable que les meves publicacions siguin breus i precipitades», adverteix. Tot seguit, expressa la seva satisfacció per les nominacions als Emmy de la sèrie d’HBO ‘El cavaller dels set regnes’, basada en una altra de les seves sagues i ambientada en l’univers de ‘Joc de trons’, tot i que transcorre molts anys abans dels fets de la sèrie original.
Nou nominacions
«‘El cavaller dels set regnes’ ha aconseguit nou nominacions –sí, nou, ni més ni menys–, inclosa la més important: millor sèrie dramàtica», assenyala amb alegria. «La cerimònia de lliurament de premis tindrà lloc el dilluns 14 de setembre al Peacock Theatre de Los Angeles. Espero poder assistir-hi... però això depèn de... bé, de moltes coses», avança.
«Estic orgullós del nostre equip i espero que ens emportem a casa unes quantes estatuetes, tot i que confesso que també esperava que aconseguíssim alguna nominació interpretativa. Però sempre queda l’any que ve», conclou.
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