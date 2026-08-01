Festival Perelada
El Trio Fortuny celebra a Peralada deu anys d'amistat, música i descobertes
La formació de cambra integrada per Joel Bardolet, Pau Codina i Marc Heredia presenten en el festival alguns dels seus grans hits, l’estrena de Ronde de Francesc Prat i la participació de Judit Neddermann, el dimecres 5 d'agost, a l'església del Carme
Fa deu anys el violinista Joel Bardolet, el violoncel·lista Pau Codina i el pianista Marc Heredia van apostar fort creant una nova formació de cambra, el Trio Fortuny. El tret de sortida per celebrar aquest aniversari coincidirà amb el debut al Festival Perelada, amb un concert el 5 d’agost a l’església del Carme, on també participarà Judit Neddermann. "És un programa molt festiu amb grans èxits i música que, per a nosaltres, ha significat alguna cosa important en aquests anys", avança Pau Codina.
Si aquesta serà la primera vegada que el Trio Fortuny trepitgi l’escenari d’aquest festival, com a músics per separat ja ho havien fet. És per això que ho valoren encara més: "Per a un músic català, Peralada és el festival de referència i de gran prestigi a escala internacional. També és un lloc idíl·lic per actuar", admet Marc Heredia. En el cas de Pau Codina, aquest exalça "tant el nivell dels músics com el tracte que rebem, l’ambient, però també l’esperit que hi ha darrere. És un festival que no està gens estancat en tradicions, hi ha un interès per coses diferents, aposten per gent d’aquí i ho fan amb una actitud de curiositat i una humilitat artística de no deixar-se perdre res i no destriar perquè no sigui un gran nom".
El Trio Fortuny també va néixer i manté aquest valor. D’inici, la cadena que els unia era l’amistat, però més enllà d’això "és aquesta curiositat i admiració la que ens porta a descobrir coses tocant". Pau Codina assegura que tenen la sensació "que tot ha crescut amb una energia molt orgànica i estem molt contents i agraïts que la vida ens hagi deixat fer el camí d’aquesta manera". En els últims tres anys, per exemple, han pogut gaudir de ser artistes residents al Palau de la Música, per a ells un dels millors escenaris del món. "Poder voltar per tot arreu tenint el nom de ser formació resident al Palau i participar-hi cada temporada —han fet set concerts en total— ha estat molt important per a nosaltres", confirma Heredia. En el seu cas, Pau Codina destaca "la relació fluida" que han tingut i, a més, com arran d’això s’han generat col·laboracions, com ara amb la companyia Mal Pelo, que els han dut a moltes altres coses.
Qui també els aporta molt és el Festival Perelada amb aquesta "carta blanca" que els han ofert per preparar aquest concert a l’església del Carme. No amaguen que en cada proposta intenten afegir coses noves al costat d’altres que ja porten temps treballant, "grans hits que coneixem, estimem i que representen qui som i el que hem fet", diu Codina. Heredia allunya la idea que sigui una col·lecció de grans temes, un estil Verano Mix en clàssica, sinó que "el discurs al llarg del concert té sentit tant personalment com musicalment". Es refereix a obres com el Trio op. 70 núm. 1 Fantasma de Beethoven, el Trio op. 50 de Txaikovski, el Trio en mi bemoll major D. 929 de Schubert o el Trio núm. 1 op. 8 de Xostakóvitx. Heredia explica que, per a ells, "el punt de partida és la partitura i tota la resta, en certa part, no importa", mentre que Codina admet que tot allò que fan fora del trio ho duen als assaigs i, més tard, es filtra i es trasllada a l’escenari perquè "tot el que et passa a la vida acaba influenciant".
Entre les peces escollides en destaca una de gran bellesa, Soir, de Mélanie Hélène Bonis (1858-1937), que el Trio Fortuny ha interpretat en diverses ocasions. "És una obra preciosa, que encaixa molt bé en aquest programa, d’una compositora que ara s’està coneixent una mica més i és fantàstica", descriu Heredia. Com a trio, diu Codina, s’han sumat al rescat de veus femenines oblidades com la de Bonis sense cap voluntat de complir amb cap quota perquè es tracta de "música increïble". Ell, a més, posa el paral·lelisme amb els temps actuals, quan hi ha moltes compositores a l’alça. "Fer les passes enrere és un altre tipus de recerca perquè històricament han quedat moltes coses enterrades, però això està canviant molt ràpid", conclou.
Una estrena i Judit Neddermann
Un altre dels moments brillants del concert serà l’estrena de l’obra de nova creació Ronde, de Francesc Prat, amb qui, en la seva faceta de compositor, el Trio Fortuny no havia treballat anteriorment, però sí com a director d’orquestra. "És una peça feta a mida per a nosaltres, amb molt carinyo i transpira aquesta amistat i proximitat que tenim", desvela Codina. Amistat i bon feeling és el que també mantindran amb la cantant Judit Neddermann, que s’ha volgut sumar a aquesta festa dels deu anys del Trio Fortuny. Ho fa interpretant dues peces de cançó popular —L’hereu Riera i Muntanyes regalades— amb arranjaments del mateix Marc Heredia. No només és un tast del nou projecte que es materialitzarà a la tardor, un disc que faran junts, sinó que ha servit per treure a la llum el talent ocult com a arranjador d’Heredia, una faceta que la resta de components del Trio desconeixien. "Ha estat un salt al buit sense paracaigudes i està quedant (el disc) preciós", avança Pau Codina.
L’escenari més bonic del món
Dins aquest desè aniversari, els músics no amaguen que el dia a dia no és fàcil, però ho relativitzen perquè, segons Codina, "tot ho és i nosaltres tenim la sort de fer el que ens agrada; més que patir per unes dificultats que ens han vingut, estem contents". Mirant més enllà del desè aniversari, Marc Heredia firmaria sense dubtar perquè els "pròxims deu anys continuem tal com anem, amb la mateixa trajectòria ascendent i passant-nos-ho bé". Quan se’ls pregunta per un escenari somiat on no hagin actuat encara, la resposta d’Heredia és immediata: "És que l’escenari més bonic del món és el del Palau de la Música i ja hi hem actuat". Pau Codina coincideix amb ell, però afegeix el valor de l’acústica de la sala de cambra de l’Auditori de Barcelona, "és increïble". També el de Lleida. "A vegades sembla que hàgim d’anar a Wigmore Hall per tenir una bona acústica, però aquí tenim espais icònics increïbles. Tot i que si anem a Wigmore Hall benvingut sigui", conclouen.
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