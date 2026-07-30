El Teatre-Museu Dalí recupera la seva cita estival amb 'Dalí, nit i subconscient' i exposant un dibuix Gala
Metamorfosi paranoica del rostre de Gala, un retrat que Dalí va fer de Gala i que inclou elements característics de l’imaginari dalinià, pertany al fons del Museu però es pot "veure molt poques vegades"
Gerard Vilà
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El Teatre-Museu Dalí de Figueres ha estrenat la nova proposta nocturna que ofereix cada estiu des del 1992. Dalí, nit i subconscient és un audiovisual que apropa “la figura de l’artista i del personatge” i que es concentra al pati de les Lògies. La iniciativa combina músiques amb imatges de Dalí, de la seva obra i de la vida del geni. Entremig, també es recullen documents sonors amb la veu del mateix Dalí i de Gala que condueixen els visitants cap a una experiència que “reivindica el llegat” del pintor.
La proposta estarà disponible de l’1 al 23 d’agost i permetrà contemplar un dibuix que Dalí va fer de Gala i que s’exposa molt poques vegades a causa del seu fràgil estat de conservació. De fet, es tracta d’una obra que el museu no cedeix.
Les nits de Dalí al Teatre-Museu Dalí de Figueres han estrenat Dalí, nit i subconscient, una iniciativa que s’inspira en un dels hàbits de l’artista empordanès, que observava com la llum del capvespre transformava les textures de la pedra de la paret que uneix el museu amb la Torre Galatea en un joc d’ombres. Es tracta d’un audiovisual que convida el visitant a endinsar-se en l’imaginari del pintor a través d’un llenguatge “contemporani i respectuós amb l’essència del museu”.
La renovació de la il·luminació del pati enjardinat fa que ressaltin els elements arquitectònics més característics del museu, com la cúpula geodèsica, que s’il·lumina i sobresurt del perfil de la ciutat. També destaca l’espai de les Lògies, que acull les exposicions temporals i converteix el recorregut nocturn en una experiència “estètica més intensa i suggeridora” per al visitant.
La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, ha destacat que l’audiovisual vol acostar la figura de Dalí com a artista, però també com el personatge que va ser. “Va ser un referent en la cultura de masses i ara encara és present en l’imaginari col·lectiu, tant ell com la seva obra, però també la persona i el personatge que va crear. Sortim del seu museu havent vist un somni teatral”, ha remarcat Aguer.
Per la seva banda, el director general de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Fèlix Roca, ha remarcat que han volgut aprofitar les noves tecnologies disponibles per crear una proposta “atractiva” per al públic familiar i jove. “Sense tocar l’essència, hem fet un format que permet ser a dins com si estiguessis amb Dalí i el resultat és molt gratificant”, ha remarcat Roca.
Entre els continguts que conformen aquesta producció visual i sonora destaquen alguns dels documents audiovisuals i fotogràfics més significatius del llegat de Salvador Dalí. La proposta incorpora fragments del film surrealista Impressions de la Haute Mongolie. Hommage à Raymond Roussel (1975), codirigit per José Montes-Baquer i Salvador Dalí, i l’emblemàtica entrevista que Joaquín Soler Serrano va dedicar a l’artista al programa A fondo de TVE, l’any 1977. També inclou fotografies d’arxiu que mostren Dalí dirigint la construcció del Teatre-Museu o treballant al seu taller.
També s’hi integren imatges de les seves obres i la històrica roda de premsa que l’artista va oferir al Musée Gustave Moreau de París, Conférence de presse de Salvador Dalí (ORTF-INA, 1970), en què anunciava el seu futur museu. La producció també recupera escenes de Dalí in New York, en què la seva aparició als carrers de Manhattan esdevé un autèntic happening.
El recorregut es completa amb cinc càpsules audiovisuals de la sèrie La guia secreta dels museus Dalí, produïdes per DocDoc i dedicades a alguns dels elements més enigmàtics del Teatre-Museu Dalí: el Bus de la façana, el Taxi Plujós, els Fanals de Guiomard, els Sacs de la Sala Mae West i les monedes ocultes del Palau del Vent. Les peces conviden el visitant a descobrir detalls sovint desapercebuts, però essencials per comprendre la complexitat simbòlica de l’univers dalinià.
Metamorfosi paranoica del rostre de Gala
Però si alguna cosa destaca, més enllà de la proposta visual i sonora que tanca la visita nocturna al Teatre-Museu Dalí, és l’exposició d’un dibuix que es pot veure “molt poques vegades”. Es tracta de Metamorfosi paranoica del rostre de Gala, un retrat que Dalí va fer de Gala i que inclou elements característics de l’imaginari dalinià, com els rellotges tous, les sabates, els tinters o les culleres, en consonància amb un retrat de perfil de Gala.
Aguer ha explicat que es tracta d’una peça que no cedeixen a altres museus, malgrat que han rebut diverses peticions, i que només exposen de manera molt puntual. El motiu és el fràgil estat de conservació del dibuix, que necessita unes condicions específiques de temperatura per evitar-ne el deteriorament.
Una proposta catalana
El projecte està produït per la Fundació Gala-Salvador Dalí i creat per l’empresa Slidemedia, amb els directors creatius Fausto Morales i Beat Biela al capdavant. Es tracta d’un estudi català pioner en les arts visuals, amb més de trenta anys de trajectòria i reconegut arreu, segons destaca la fundació.
Slidemedia ha presentat propostes en festivals i equipaments de referència com Llum BCN. La seva feina també ha estat reconeguda amb el primer premi del jurat del Festival Luz y Vanguardias de Salamanca, l’any 2016, i amb el premi a la millor producció tecnològica del Festival Terres Check-in, el 2024.
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