Cine
Mor l'actor Manolo Solo, guanyador d'un Goya per Tarde para la ira
L'actor, nascut a Algesires i criat entre Huelva i Sevilla, ha mort als 62 anys
Patricia Godino
La seva trajectòria ha estat una de les més sòlides del cinema espanyol. Hi ha intèrprets que construeixen la seva carrera a força de grans papers protagonistes i d'altres que, sense ocupar sempre el primer pla, acaben esdevenint imprescindibles. Manolo Solo, que ha mort als 62 anys, pertanyia a aquesta estirp d'intèrprets. L'actor, vinculat a Huelva, es va consolidar com un dels rostres més respectats del cinema espanyol i com un dels pilars de l'audiovisual andalús, amb una carrera marcada per la versatilitat, el rigor interpretatiu i una presència constant en algunes de les produccions més rellevants de les dues darreres dècades.
Una destacada trajectòria en cinema, teatre i televisió
Nascut a Algesires l'any 1964, també va treballar en pel·lícules com El laberinto del fauno, Celda 211, Biutiful o La isla mínima, a més de participar en nombroses obres de teatre i produccions televisives.
El director Santiago Segura ha lamentat la seva mort en una publicació al seu compte de la xarxa social X: «Molt trist per la mort de Manuel Solo, un gran actor (i, a més, una gran persona).»
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