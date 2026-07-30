Art
La dissenyadora Txell Miras presenta a Cadaqués la seva obra més íntima que uneix cos, desig i llàgrima
L'artista catalana inaugura una selecció de retrats i dibuixos il·lustrats directament sobre el teixit a l'exposició El desig simplificat en una llàgrima, aquest dissabte a l'Acadèmia Dalí, un nou espai obert a l'art i a la creació
Txell Miras (Sabadell, 1976) és una reconeguda dissenyadora catalana amb marca pròpia des del 2004 i amb una àmplia projecció internacional. La seva formació professional va iniciar-se en el camp de les Belles Arts i ja més tard faria un cicle formatiu en indumentària que la duria fins a Milà, una de les grans capitals de la moda. Tot i que el seu camí sempre ha estat enfocat cap a la moda, Txell Miras no ha oblidat els seus orígens: "Sempre he vinculat molt la meva feina a la il·lustració, a tot el que és entendre la moda com una disciplina més per expressar, comunicar, sacsejar, des de la perspectiva artística". Aquesta faceta ara es desplega a Cadaqués en forma d'exposició, El desig simplificat en una llàgrima, que es podrà veure a l'Acadèmia Dalí, un nou espai d'art gestionat per Arts Foundation Animas. Que Txell Miras hi exposi ha estat gràcies a la cantautora i poetessa Ivette Nadal, amiga personal de la dissenyadora amb qui ha col·laborat en alguns projectes i integrant de CREA Cadaqués, entitat organitzadora d'aquesta exposició que s'inaugura aquest dissabte 1 d'agost, a les set de la tarda. Aquest dia també es comptarà amb la participació poètica de la mateixa Ivette Nadal, la intervenció VI-VI-VI, de la mà de La Gastronòmica, i la col·laboració del celler Martí Faixó, en una proposta concebuda per dialogar amb l’obra de l’artista.
Txell Miras confessa "ser una enamorada de Cadaqués" i sentir un goig profund d'exposar en "un espai únic" com Acadèmia Dalí aquesta selecció d'obres que uneixen conceptes com "identitat, terra o desig amb el cos", aspectes que ja intenta dur a terme en cada una de les seves col·leccions. La dissenyadora explica, però, que cal no perdre de vista que la moda "és un producte fet amb la intenció de ser utilitzat, cosa que el diferencia del que és l'art". Tot i això, "sovint la línia és tan fina que ens permet que sigui més una eina de comunicació que no un objecte pel simple ús". Fa uns mesos, Txell Miras va presentar una sèrie d'obres en una exposició al Born, a Barcelona, que més tard es van transformar en la desfilada de la seva nova col·lecció. Aquesta mostra a Cadaqués ella la descriu com "una evolució" perquè sent que aquest "és un projecte viu, que no hi ha una fi, neix i va variant". Així, a Cadaqués se sumen peces que es van veure a la desfilada i que també estan il·lustrades directament sobre el teixit. "Són dibuixos originals pensats per posar-se sobre el cos", descriu.
En aquest sentit, en l'obra de Txell Miras el cos hi té un paper central, un protagonisme absolut. "Al final em dedico a vestir cossos", argumenta. Tot i que les col·leccions són una part creativa molt personal de l'artista, l'obra pictòrica i il·lustrada encara sorgeix més de dins. Així, el visitant d'aquesta exposició podrà veure tota una selecció de rostres tristos, a mig fer, amb llàgrimes que vessen i que representen "el dolor de la nostàlgia". Són aquests retrats "més realistes, més pausats i definits". A l'altra banda i per contraposició, s'exhibeixen uns altres dibuixos que es concentren en el desig que neixen a partir d'un traç molt més ràpid, espontani, quasi com si fossin "gargots". Miras sap que la manera de dibuixar també transmet "un estat d'ànim".
Batejar la mostra amb el títol El desig simplificat en una llàgrima no és casual sinó l'adaptació d'una cita de l'autora brasilera Clarice Lispector que resa: "El dolor cansat d'una llàgrima simplificada". La reformulació s'adapta a la voluntat de l'artista d'introduir el concepte de desig i de llàgrima. "L'aigua hi té molt de pes perquè és un símbol de la tristesa i el desig i l'unifica", explica Miras qui admet que el desig "cadascú el sent a la seva manera, són conceptes molt personals i abstractes". Cal dir que cada peça exposada inclou, en el seu revers, cites de diverses autores que han abordat el tema. "Volia mostrar diverses mirades", justifica tot reconeixent que "la tristesa i el desig ens defineix com a éssers humans". Admet que ella ha interpretat el desig a la seva manera tot i que aquest "és motor de vida i d'autodestrucció", al mateix temps.
Els objectius de CREA Cadaqués
Els responsables de CREA Cadaqués avancen que aquesta exposició, que es pot veure fins al 23 d'agost i que vol ser una experiència íntima, poètica i profundament emocional, "ens colpirà l’ànima". Reconeixen que exposar a Txell Miras "és un autèntic privilegi" com també "continuar apropant al municipi creadors de primer nivell, reafirmant la voluntat de consolidar el poble com un espai viu de trobada entre artistes, pensament i ciutadania". Eva Daniel, la presidenta de l'associació, assegura que un dels objectius és voler "que el món torni a emmirallar-se en el Cadaqués cultural, un poble que es ven com a artístic, però on la gentrificació turística i els interessos econòmics passen per damunt dels culturals i socials, corre el risc de perdre la seva identitat". Per tots aquests aspectes, assegura, "existeix CREA: per valorar el patrimoni artístic i cultural de Cadaqués, enriquir-lo i donar visibilitat a tot un teixit de creadors que mereix ser reconegut. Teixim ponts entre artistes, disciplines i persones perquè la cultura torni a ocupar el lloc que li correspon: el cor del nostre poble i el seu gran punt de trobada".
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