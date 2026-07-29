El Festival de Sant Pere de Rodes obre amb un viatge per les grans músiques del cinema
Carles & Sofia Piano Duo i l’Orquestra Solistes de Catalunya inauguraran els dies 8 i 9 d’agost una 26a edició amb nou concerts, recitals internacionals, música de cambra, Chopin i òpera
El Festival de Música de Sant Pere de Rodes 2026 celebrarà la 26a edició del 8 al 29 d’agost amb nou concerts i una programació que manté el piano i la música de cambra com a principals senyes d’identitat. El certamen s’obrirà amb dues funcions d’And the Winner Is… 2026, una producció dedicada a la música del cinema que reunirà Carles & Sofia Piano Duo, l’Orquestra Solistes de Catalunya i el director Natanael Espinoza.
Els concerts inaugurals tindran lloc dissabte 8 i diumenge 9 d’agost, a les vuit del vespre, a l’església del monestir. El programa presenta arranjaments per a piano a quatre mans i orquestra de corda de músiques vinculades a produccions com The Crown, Amélie, Obi-Wan Kenobi, The Bodyguard, Somewhere in Time, West Side Story, Els set magnífics, Billy Elliot, Avatar, Casper, Perfume de mujer i Elvis.
La proposta incorpora, per tant, obres i temes associats a autors com Hans Zimmer, Yann Tiersen, John Williams, Natalie Holt, John Barry, Leonard Bernstein, Elmer Bernstein, Elton John, James Horner i Thomas Newman, entre d’altres. La producció vol acostar el repertori orquestral a un públic ampli a través de melodies que formen part de la memòria cinematogràfica col·lectiva.
Carles Lama i Sofia Cabruja, fundadors i directors del festival, defensen que la cita aspira a anar més enllà de la successió de concerts. “Creiem que la cultura no hauria de ser un simple consum d’esdeveniments. Volem que cada persona que pugi fins a Sant Pere de Rodes senti que ha viscut una experiència irrepetible”, assenyalen els organitzadors.
Els directors remarquen que aquesta experiència també està determinada pel context patrimonial i paisatgístic: “La música és important, però també ho és el silenci abans del concert, la llum de la posta de sol sobre el Cap de Creus, la pedra mil·lenària del monestir, la connexió que es crea entre els artistes i el públic, i el sopar postconcert al restaurant del monestir”.
El piano reforça el protagonisme
Fundat l’any 2000 per Carles Lama i Sofia Cabruja, el festival ha construït al llarg de més d’un quart de segle una programació centrada especialment en el piano, la música de cambra i la descoberta d’intèrprets internacionals. En aquesta edició, el certamen estrenarà un nou apartat sota el nom de Les Nits del Piano.
La primera nit, el 12 d’agost, reunirà el pianista de Hong Kong Hans Chan i el francès Hugues Leclère, amb obres de Schumann, Debussy i Ravel. La segona, el 19 d’agost, estarà protagonitzada per la pianista japonesa Aisa Ijiri i l’italià Luca Lione, que interpretaran un programa dedicat a Chopin i Liszt.
El piano també centrarà el tradicional concert Absolute Chopin, previst per al 26 d’agost. Els pianistes Ivan Petrović-Poljak i Aljoša Jurinić actuaran amb el Quintet Solistes de Catalunya. Entre les novetats d’aquesta edició hi haurà la interpretació del Concert per a piano número 2 de Chopin en la seva versió per a piano i quintet de corda.
Segons la direcció, aquesta selecció respon a la voluntat de reunir “artistes amb personalitats molt diferents però units per una mateixa exigència artística”. El festival sosté que prioritza els músics per la profunditat de les seves propostes i per la seva capacitat de comunicar amb el públic, més que no pas per la seva notorietat mediàtica.
De les melodies populars a Dvořák i Piazzolla
La programació continuarà el 15 d’agost amb Melodies immortals, un concert del violinista italià Paolo Angelucci i el pianista Marco Colacioppo. El repertori inclourà peces de José María Lacalle, Fritz Kreisler, Karl Jenkins, Jules Massenet, František Drdla, Astor Piazzolla i Carlos Gardel. Entre les obres anunciades hi ha Amapola, Méditation, Por una cabeza, Adiós Nonino i Violentango.
El 22 d’agost, el Trio Rijeka oferirà el concert Passions. La formació, integrada pel violinista Krunoslav Marić, el violoncel·lista Vid Veljak i el pianista Filip Fak, plantejarà un diàleg entre la intensitat lírica d’Antonín Dvořák i el llenguatge rítmic i emocional d’Astor Piazzolla.
El festival sortirà puntualment del monestir el 28 d’agost, a les deu de la nit, amb el Concert Off a l’Espai Port del Port de la Selva. El New Generation Choir, sota la direcció de Lluís Pérez Cansell, presentarà Cançons que portem al cor. Aquesta actuació eleva fins a nou el nombre total de concerts de l’edició.
Una gala d’òpera per tancar el festival
La cloenda arribarà el 29 d’agost amb la Gala d’Òpera 2026, protagonitzada per la soprano valenciana Teresa Albero, el tenor català Roger Padullés i el pianista David Boldrini. El programa inclourà àries i duets de Verdi, Puccini i Wagner.
Amb aquesta programació, el Festival de Música de Sant Pere de Rodes manté la voluntat de vincular interpretació musical, patrimoni i paisatge. Els vuit concerts principals se celebraran a l’església del monestir, un espai especialment adequat per als recitals de piano i la música de cambra, mentre que la proposta coral es traslladarà a l’Espai Port.
Els concerts del monestir començaran a les 20 h, mentre que el Concert Off del 28 d’agost serà a les 22 h. Les entrades anticipades es venen a través del web del festival i, en cas que en quedin de disponibles, també es podran adquirir a les taquilles del monestir des de dos quarts de set de la tarda els dies de concert.
La programació completa, els horaris i la venda d’entrades es poden consultar al web oficial del Festival de Música de Sant Pere de Rodes.
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