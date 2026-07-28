Museus
El Teatre-Museu Dalí de nit, a Figueres, estrena una nova proposta visual i sonora
Produïda per Slidemedia, l’experiència es renova amb un nou llenguatge audiovisual que inclou imatges i la veu de Salvador Dalí
Dalí, nit i subconscient. Així és com la Fundació Gala-Dalí ha batejat la nova proposta visual i sonora que es trobaran els visitants d’aquesta nova temporada del Teatre-Museu Dalí de nit que obre portes aquest dissabte 1 d’agost i s’allarga fins al diumenge 23, també d’agost. La nova proposta ha estat produïda per Slidemedia i concebuda especialment per ser gaudida al Pati de les Lògies del Teatre-Museu, a Figueres.
Dalí, nit i subconscient renova l’experiència de les nits d’estiu al Teatre-Museu Dalí mitjançant un nou llenguatge audiovisual. Així, a partir de la projecció d’imatges i la veu del mateix Salvador Dalí, s’ofereix una lectura contemporània de l’univers creatiu del mestre figuerenc i del procés de gestació del Teatre-Museu, executada amb les tecnologies més avançades i especialment adaptada a l’espai del Pati de les Lògies.
El Teatre-Museu Dalí de nit va ser una iniciativa pionera a l’Estat espanyol en el seu moment. Posteriorment, molts altres museus replicarien el model. La primera edició va tenir lloc l’agost del 1992 i segons el pintor Antoni Pitxot, amic del mestre i director del museu, Dalí sempre el va pensar perquè es pogués visitar de nit. Ara, quasi un quart de segle més tard, també se suma el castell de Púbol amb els Vespres de Gala, una visita guiada exclusiva que es fa els dijous i divendres fins al 23 d’agost.
- Mercè Barberà: 'Sempre he pensat que si la mare em va donar la vida, jo, de la meva no en podia fer una ximpleria, li devia el millor
- Nacho de la Calzada, advocat laboralista, alerta del truc que utilitzen les empreses per abaixar-te el sou sense que te n’adonis: 'Revisa la teva nòmina
- Els experts aconsellen entrenar la força: 'Aixecar peses augmenta la qualitat de vida en la tercera edat
- Els Mossos i la Guàrdia Civil detecten irregularitats en subvencions de la Generalitat a la productora Triacom
- El xurrogelat la innovació estiuenca de la Xurreria Olivé que trobareu a Llançà
- Jürgen Klopp firma com a nou seleccionador d’Alemanya i avisa: 'Si no deixeu en pau la meva família, me n’aniré
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- La fiscalia demana set anys de presó per al germà de l’exconseller Felip Puig per un contracte irregular