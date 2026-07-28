Literatura
Cal·lígraf rellança 'Les aventures d'Ulisses' de Carles Riba coincidint amb l'estrena de 'L'Odissea' de Christopher Nolan
L'edició empordanesa, que va ser reconeguda a la Biennal d'Il·lustració de Bratislava i al Liberisliber, inclou belles il·lustracions del premiat artista Dani Torrent
L'exitosa estrena de L'odissea, la nova adaptació cinematogràfica de l’obra d’Homer dirigida per Christopher Nolan, ha coincidit amb el rellançament de Les aventures d’Ulisses, de Carles Riba, un llibre que inclou belles il·lustracions del premiat artista empordanès Dani Torrent. Publicat originàriament per Edicions Cal·lígraf l’any 2019 i reeditat el 2020, ara el llibre recupera l’adaptació en prosa que Carles Riba va fer de l’Odissea amb la voluntat d’acostar les aventures de l’heroi grec a un públic ampli. Les il·lustracions de Dani Torrent, renét de l’escriptor, acompanyen episodis com el cant de les sirenes, la terra dels ciclops, l’estada amb Circe o l’illa de Calipso.
Aquest llibre, a més, ha rebut el Premi LiberisLiber i ha estat finalista a la Biennal d'Il·lustració de Bratislava. Com justifiquen des de l'editorial, l’estrena de la pel·lícula ofereix una nova ocasió per tornar a aquest text del reconegut autor català i a una de les històries fonamentals de la literatura occidental.
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