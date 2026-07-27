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Festival

Neix Flow Empordà, un festival d’un dia per explorar noves maneres de viure amb més benestar, a Cantallops

Aquesta experiència que combinarà coneixement, pràctiques vivencials, natura, comunitat i música en directe es farà a Can Xiquet, el 19 de setembre

Els tres fundadors de l’associació Flow Emporda, impulsors del festival: Ricardo Galaza, Míriam Monteys i Xavi Roura.

Els tres fundadors de l’associació Flow Emporda, impulsors del festival: Ricardo Galaza, Míriam Monteys i Xavi Roura. / Cedida

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Redacció

Redacció

Cantallops

Flow Empordà és el nom d'un nou festival dedicat al benestar, la consciència i l’autoregulació, que se celebrarà un sol dia, el 19 de setembre a Can Xiquet, a Cantallops, en un entorn privilegiat de l’Alt Empordà i amb un aforament limitat d’entre 300 i 350 persones. Flow Empordà proposa aturar durant unes hores el ritme habitual per descobrir, experimentar i compartir maneres de viure amb més equilibri, presència i connexió. El festival desplegarà diferents espais i activitats simultànies perquè cada assistent pugui construir el seu propi recorregut i viure la jornada d’acord amb els seus interessos, el seu moment i el seu ritme.

Durant tot el dia conviuran les aportacions de professionals de la salut, la psicologia, l’alimentació, el moviment, la creativitat i el desenvolupament humà amb pràctiques corporals, experiències immersives, música i activitats en contacte amb l’entorn. També es presentaran iniciatives de salut i benestar que ja s’estan desenvolupant a l’Empordà, al voltant de les quals s’obriran taules rodones i converses entre professionals. D’aquesta manera, el festival connectarà el coneixement amb l’experiència i donarà visibilitat a projectes que estan transformant la manera d’entendre la salut, el benestar i la relació amb el territori.

El públic podrà assistir a xerrades, càpsules pràctiques i taules rodones sobre salut, benestar, estil de vida, alimentació i longevitat; participar en propostes com Rocket Yoga, Qi Gong, ioga del riure, mindfulness dinàmic, storytelling o Ecstatic Dance; viure experiències sensorials i immersives, i trobar espais per conversar, descansar, conèixer altres persones i gaudir del paisatge de l’Empordà.

Un dels artistes que participaran en aquest nou festival és el músic Afrosideral.

Un dels artistes que participaran en aquest nou festival és el músic Afrosideral. / @afrosideral

El programa comptarà amb l’artista cubà Afrosideral; el grup de música vibracional Shirai; l’especialista en storytelling Román Zabal; l’impulsor de projectes de salut, natura i ecoturisme Pau Calero; Dina la Yogi Nómada; l’artista i creador d’experiències immersives Albert Cuevas; la biòloga i experta en psiconeuroimmunologia Maria Fernández; i professionals com Miriam Monteys, Valerie Espinasse, Sílvia Mogas, Vanessa Carrés, Cote Framis, Bel Bellvehí i DJ Inguela, entre altres participants. En aquest sentit, la major part dels professionals i projectes presents al festival estan vinculats a l’Alt Empordà. Flow Empordà vol posar en valor aquest talent i afavorir la trobada entre persones que treballen en àmbits diversos, però que comparteixen una mateixa inquietud: contribuir a una vida més saludable, equilibrada i connectada.

Un espai propi per a les famílies

D'altra banda, les famílies també disposaran d’un espai propi, amb activitats pensades perquè la mainada pugui participar en propostes de moviment, expressió, imaginació, descoberta i connexió amb la natura. A mesura que avanci el dia, el festival evolucionarà des dels espais de coneixement i pràctica cap a una celebració col·lectiva. La jornada culminarà amb els concerts en directe de Shirai, que crearà una experiència immersiva a través de les veus, els bols de quars i els instruments vibracionals, i Afrosideral, que tancarà el festival amb una proposta que fusiona tradició afrocubana, percussió, electrònica i poesia oral.

Flow Empordà està impulsat per Ricardo Galarza, psicòleg especialitzat en neurociència aplicada al benestar; Miriam Monteys, terapeuta naturista, periodista i fundadora de Qualia Centre Wellness; i Xavi Roura, professional vinculat a la comunicació, el disseny i el desenvolupament de projectes al territori. L’equip combina experiència en salut, divulgació, benestar, creativitat i organització, amb una trajectòria compartida de vinculació amb l’Alt Empordà. Aquesta proposta neix inspirada en els festivals internacionals que connecten ciència, consciència, cultura i transformació humana, i desenvolupa aquest concepte des d’una identitat pròpia, mediterrània i profundament empordanesa. El paisatge, la gastronomia, la cultura, els professionals i les iniciatives del territori formen part essencial de l’experiència. Aquest projecte aposta per una mirada oberta, rigorosa i plural, capaç de crear ponts entre disciplines i sensibilitats diferents. Totes les propostes del festival comparteixen una mateixa pregunta: què podem fer, individualment i col·lectivament, per viure amb més benestar i afrontar millor els reptes de la vida quotidiana?

“Vivim envoltats d’informació i de propostes sobre com sentir-nos millor, però sovint ens falten espais per aturar-nos, experimentar-les i integrar-les. Flow Empordà vol convertir el coneixement en experiència i l’experiència en una possibilitat real de canvi”, expliquen els organitzadors, professionals vinculats al món de la salut, la comunicació i el teixit empresarial de l’Alt Empordà.

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Contribuir a projectar l'Empordà com a destí de benestar

Flow Empordà té també una clara vocació de territori. El festival vol contribuir a projectar l’Empordà com una destinació vinculada al benestar, la salut, la cultura i les noves formes de turisme conscient, alhora que genera connexions entre professionals, empreses, productors, projectes culturals, entitats i administracions de la comarca.

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