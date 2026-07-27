Festival
Neix Flow Empordà, un festival d’un dia per explorar noves maneres de viure amb més benestar, a Cantallops
Aquesta experiència que combinarà coneixement, pràctiques vivencials, natura, comunitat i música en directe es farà a Can Xiquet, el 19 de setembre
Flow Empordà és el nom d'un nou festival dedicat al benestar, la consciència i l’autoregulació, que se celebrarà un sol dia, el 19 de setembre a Can Xiquet, a Cantallops, en un entorn privilegiat de l’Alt Empordà i amb un aforament limitat d’entre 300 i 350 persones. Flow Empordà proposa aturar durant unes hores el ritme habitual per descobrir, experimentar i compartir maneres de viure amb més equilibri, presència i connexió. El festival desplegarà diferents espais i activitats simultànies perquè cada assistent pugui construir el seu propi recorregut i viure la jornada d’acord amb els seus interessos, el seu moment i el seu ritme.
Durant tot el dia conviuran les aportacions de professionals de la salut, la psicologia, l’alimentació, el moviment, la creativitat i el desenvolupament humà amb pràctiques corporals, experiències immersives, música i activitats en contacte amb l’entorn. També es presentaran iniciatives de salut i benestar que ja s’estan desenvolupant a l’Empordà, al voltant de les quals s’obriran taules rodones i converses entre professionals. D’aquesta manera, el festival connectarà el coneixement amb l’experiència i donarà visibilitat a projectes que estan transformant la manera d’entendre la salut, el benestar i la relació amb el territori.
El públic podrà assistir a xerrades, càpsules pràctiques i taules rodones sobre salut, benestar, estil de vida, alimentació i longevitat; participar en propostes com Rocket Yoga, Qi Gong, ioga del riure, mindfulness dinàmic, storytelling o Ecstatic Dance; viure experiències sensorials i immersives, i trobar espais per conversar, descansar, conèixer altres persones i gaudir del paisatge de l’Empordà.
El programa comptarà amb l’artista cubà Afrosideral; el grup de música vibracional Shirai; l’especialista en storytelling Román Zabal; l’impulsor de projectes de salut, natura i ecoturisme Pau Calero; Dina la Yogi Nómada; l’artista i creador d’experiències immersives Albert Cuevas; la biòloga i experta en psiconeuroimmunologia Maria Fernández; i professionals com Miriam Monteys, Valerie Espinasse, Sílvia Mogas, Vanessa Carrés, Cote Framis, Bel Bellvehí i DJ Inguela, entre altres participants. En aquest sentit, la major part dels professionals i projectes presents al festival estan vinculats a l’Alt Empordà. Flow Empordà vol posar en valor aquest talent i afavorir la trobada entre persones que treballen en àmbits diversos, però que comparteixen una mateixa inquietud: contribuir a una vida més saludable, equilibrada i connectada.
Un espai propi per a les famílies
D'altra banda, les famílies també disposaran d’un espai propi, amb activitats pensades perquè la mainada pugui participar en propostes de moviment, expressió, imaginació, descoberta i connexió amb la natura. A mesura que avanci el dia, el festival evolucionarà des dels espais de coneixement i pràctica cap a una celebració col·lectiva. La jornada culminarà amb els concerts en directe de Shirai, que crearà una experiència immersiva a través de les veus, els bols de quars i els instruments vibracionals, i Afrosideral, que tancarà el festival amb una proposta que fusiona tradició afrocubana, percussió, electrònica i poesia oral.
Flow Empordà està impulsat per Ricardo Galarza, psicòleg especialitzat en neurociència aplicada al benestar; Miriam Monteys, terapeuta naturista, periodista i fundadora de Qualia Centre Wellness; i Xavi Roura, professional vinculat a la comunicació, el disseny i el desenvolupament de projectes al territori. L’equip combina experiència en salut, divulgació, benestar, creativitat i organització, amb una trajectòria compartida de vinculació amb l’Alt Empordà. Aquesta proposta neix inspirada en els festivals internacionals que connecten ciència, consciència, cultura i transformació humana, i desenvolupa aquest concepte des d’una identitat pròpia, mediterrània i profundament empordanesa. El paisatge, la gastronomia, la cultura, els professionals i les iniciatives del territori formen part essencial de l’experiència. Aquest projecte aposta per una mirada oberta, rigorosa i plural, capaç de crear ponts entre disciplines i sensibilitats diferents. Totes les propostes del festival comparteixen una mateixa pregunta: què podem fer, individualment i col·lectivament, per viure amb més benestar i afrontar millor els reptes de la vida quotidiana?
“Vivim envoltats d’informació i de propostes sobre com sentir-nos millor, però sovint ens falten espais per aturar-nos, experimentar-les i integrar-les. Flow Empordà vol convertir el coneixement en experiència i l’experiència en una possibilitat real de canvi”, expliquen els organitzadors, professionals vinculats al món de la salut, la comunicació i el teixit empresarial de l’Alt Empordà.
Contribuir a projectar l'Empordà com a destí de benestar
Flow Empordà té també una clara vocació de territori. El festival vol contribuir a projectar l’Empordà com una destinació vinculada al benestar, la salut, la cultura i les noves formes de turisme conscient, alhora que genera connexions entre professionals, empreses, productors, projectes culturals, entitats i administracions de la comarca.
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