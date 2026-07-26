Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Arnau OrtizMiquel DuranAmfibis cap de CreusDalí i moda
instagramlinkedin

Festival

Pablo Alborán emociona a Roses amb un concert multitudinari i incorporant el català en alguna cançó

El cantant malagueny, que va dedicar unes paraules als incendis de Madrid i Àvila, va fer un recorregut per alguns dels seus grans èxits en el primer dels concerts del festival Sons del Món

Pablo Alborán es va entregar al seu públic.

Pablo Alborán es va entregar al seu públic. / Eduard Martí

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Martí

Roses

La Ciutadella de Roses es va omplir aquest dissabte passat, de gom a gom, per rebre Pablo Alborán. Prop de 5.000 persones van assistir a un concert intens i carregat d'emocions, en què el cantant malagueny va demostrar al llarg de dues hores la seva energia i el compromís amb el públic. Durant l'actuació, que servia per obrir aquesta nova edició del festival Sons del Món, Pablo Alborán va dedicar unes paraules als serveis públics i va recordar els incendis que han afectat Madrid i Àvila. Els fans també van agrair el gest de l'artista d'incorporar el català en algunes de les seves cançons, un detall que va ser rebut amb una gran ovació.

El públic l'esperava amb cartells plens de missatges d'agraïment i estimació.

El públic l'esperava amb cartells plens de missatges d'agraïment i estimació. / Eduard Martí

Un dels instants més emotius del concert va arribar, com era d'esperar, amb el divertit joc de complicitat entre el cantant i el públic per escollir les persones que tindrien l'oportunitat de pujar a l'escenari i interpretar amb ell, una de les seves cançons. Els escollits van provocar l'enveja sana de la resta del públic.

Notícies relacionades i més

Pablo Alborán no arribava sol al festival Sons del Món sinó que ho feia acompanyat d'un conjunt instrumental molt potent. Amb ells va oferir un recorregut pels grans èxits de la seva trajectòria, fent cantar i emocionar a un públic entregat des del primer minut que va omplir la Ciutadella en una nit inoblidable.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jürgen Klopp firma com a nou seleccionador d’Alemanya i avisa: 'Si no deixeu en pau la meva família, me n’aniré
  2. Nacho de la Calzada, advocat laboralista, alerta del truc que utilitzen les empreses per abaixar-te el sou sense que te n’adonis: 'Revisa la teva nòmina
  3. Els Mossos i la Guàrdia Civil detecten irregularitats en subvencions de la Generalitat a la productora Triacom
  4. Els ecologistes denuncien una granja de Cantallops per 'incomplir les mesures de bioseguretat
  5. Les empreses de l’Alt busquen treballadors mentre centenars de persones esperen regularitzar-se
  6. Kiko Rivera surt de l'UCI després de patir un nou ictus i evoluciona favorablement a Sevilla
  7. Els experts aconsellen entrenar la força: 'Aixecar peses augmenta la qualitat de vida en la tercera edat
  8. Jornades de 22 hores i sense papers: l'odissea d'una cuidadora interna per aconseguir un permís de treball que no arriba

Es manté activada l'alerta per la previsió de pluges intenses aquest diumenge al nord-est de Barcelona i sud de Girona

Es manté activada l'alerta per la previsió de pluges intenses aquest diumenge al nord-est de Barcelona i sud de Girona

Pablo Alborán emociona a Roses amb un concert multitudinari i incorporant el català en alguna cançó

Pablo Alborán emociona a Roses amb un concert multitudinari i incorporant el català en alguna cançó

Mercè Barberà: "Sempre he pensat que si la mare em va donar la vida, jo, de la meva no en podia fer una ximpleria, li devia el millor"

Mercè Barberà: "Sempre he pensat que si la mare em va donar la vida, jo, de la meva no en podia fer una ximpleria, li devia el millor"

Les altes temperatures també colpegen el sensellarisme: "Molta gent que viu al carrer mor per la calor"

Les altes temperatures també colpegen el sensellarisme: "Molta gent que viu al carrer mor per la calor"

Pablo Alborán obre la dinovena edició del Sons del Món de Roses amb un viatge íntim pels grans èxits de la seva carrera

Pablo Alborán obre la dinovena edició del Sons del Món de Roses amb un viatge íntim pels grans èxits de la seva carrera

Les imatges del concert de Pablo Alboran a Sons del món

Les imatges del concert de Pablo Alboran a Sons del món

Sandàlies de glaçons

Sandàlies de glaçons

El poder de l'art: un mural en un edifici degradat transforma la convivència veïnal a Sant Pere Pescador

El poder de l'art: un mural en un edifici degradat transforma la convivència veïnal a Sant Pere Pescador
Tracking Pixel Contents