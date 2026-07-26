Festival
Pablo Alborán emociona a Roses amb un concert multitudinari i incorporant el català en alguna cançó
El cantant malagueny, que va dedicar unes paraules als incendis de Madrid i Àvila, va fer un recorregut per alguns dels seus grans èxits en el primer dels concerts del festival Sons del Món
La Ciutadella de Roses es va omplir aquest dissabte passat, de gom a gom, per rebre Pablo Alborán. Prop de 5.000 persones van assistir a un concert intens i carregat d'emocions, en què el cantant malagueny va demostrar al llarg de dues hores la seva energia i el compromís amb el públic. Durant l'actuació, que servia per obrir aquesta nova edició del festival Sons del Món, Pablo Alborán va dedicar unes paraules als serveis públics i va recordar els incendis que han afectat Madrid i Àvila. Els fans també van agrair el gest de l'artista d'incorporar el català en algunes de les seves cançons, un detall que va ser rebut amb una gran ovació.
Un dels instants més emotius del concert va arribar, com era d'esperar, amb el divertit joc de complicitat entre el cantant i el públic per escollir les persones que tindrien l'oportunitat de pujar a l'escenari i interpretar amb ell, una de les seves cançons. Els escollits van provocar l'enveja sana de la resta del públic.
Pablo Alborán no arribava sol al festival Sons del Món sinó que ho feia acompanyat d'un conjunt instrumental molt potent. Amb ells va oferir un recorregut pels grans èxits de la seva trajectòria, fent cantar i emocionar a un públic entregat des del primer minut que va omplir la Ciutadella en una nit inoblidable.
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