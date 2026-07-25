Art
Dinou creadors presenten l’art com a refugi a les Nits d’Art al Castell de Sant Ferran, a Figueres
L’exposició 'El refugi de les arts' s’inaugura el 3 d’agost i dona el tret de sortida a aquest nou festival que inclou cinema, dansa, teatre, música i arts dins aquest espai patrimonial
L’art ha estat i és vist com un refugi davant l’agressivitat dels conflictes que ens envolten. Això és el que unirà l’obra de dinou artistes empordanesos entorn una exposició, que es fa del 3 d’agost a l’11 de setembre, a la Sala Martín Zermeño del castell de Sant Ferran, de Figueres, dins el primer festival de les arts a Sant Ferran, batejat com a Nits d’Art al Castell. Escollir el castell no és atzarós sinó que es tracta d’un espai ple de significats, ja que, entre els anys 1938 i 1939, va convertir-se en el recer de bona part del patrimoni artístic espanyol.
A aquesta exposició d’arts visuals, batejada com El refugi de les arts i comissariada per Lola Ventós, hi participen Antoni Federico, Antonio Nicolás, Assumpció Mateu, Carme Sanglas, Eudald de Juana, Joan Casellas, Joan Vilajoana, Joanjo Bosk, Josep Ministral, Juliette Murphy, Luis Izquierdo-Mosso, Maria Mercader, Mel Moliner, Mercè Riba, Dani Torrent, Mònica Campdepadrós, Tura Sanglas, Xavier Escribà i Brume. La mostra, que unirà pintura, dibuix, escultura i fotografia, s’inaugura el dilluns 3 d’agost amb un espectacle de dansa creat i interpretat pel ballarí Rober Gómez que donarà el tret de sortida a aquestes primeres Nits d’Art al Castell imaginades i impulsades gràcies a la unió de sis entitats culturals locals i la complicitat de l’Ajuntament: Amics del Castell de Sant Ferran, Casino Menestral, Cineclub Diòptria, la Funcional Teatre, Agitart, l’Institut d’Estudis Empordanesos i Actiescola. Aquesta vetllada és d’accés gratuït.
La llavor d’aquestes Nits d’Art al Castell es van posar l’estiu passat quan, amb la voluntat de normalitzar i potenciar el castell com un escenari cultural més de la ciutat, els Amics van impulsar unes jornades de cinema a la fresca. La idea va ser un gran èxit perquè en tan sols tres nits es van reunir més de mig miler de persones "i això que l’últim dia feia tramuntana d’aquella fresca", puntualitza Joan Carné, president de l’associació. D’aquell primer tast neixen ara aquestes Nits d’Art al Castell passant de tres jornades a cinc amb espectacles de tarda, tant de teatre com de música, que es tancaran amb cinema a la fresca. "Partim d’aquell èxit i de què a la ciutadania li encanta pujar al castell en les nits d’estiu, perquè a banda de l’espectacle cultural que puguis oferir hi ha el gaudi del patrimoni", admet Carné per a qui, un dels grans secrets és l’espai escollit, la plaça d’Armes "i la seva immensitat".
Sopar sota la llum de les estrelles
A més, si l’any passat la van il·luminar discretament, enguany aquest aspecte es potencia amb la voluntat que "la gent se senti molt còmode". També s’introdueix el servei de restauració dins un espai Village per "sopar sota la llum de les estrelles; serà una experiència diferent del castell que l’any passat no es podia viure". A més, cal destacar que el festival se suma al programa Acció Portabella i l’11 d’agost, amb motiu del centenari del cineasta figuerenc, es projectarà El silenci abans de Bach. Aquella tarda, prèvia la projecció, es farà un concert amb el Trio Orlina -la seva violoncel·lista va participar en el rodatge-, la coral Germanor Empordanesa i la mezzosoprano rosinca Clàudia Schneider, que va ser "cantant de capçalera" de Carlos Santos, coguionista del film. L’escenari, avança Joan Carner, serà molt especial, la capella del penal, el mateix on es va filmar part d’aquesta pel·lícula. Els altres dies es projectaran La La Land (4 agost); Sirât (18 agost) i Flow (25 d’agost). L’1 de setembre hi farà parada el festival Courts Circuit 66. Respecte a la música i el teatre actuaran la Big Band Alt Empordà, Ryna Dj; Tequatre amb Casa de nines i La Funcional amb Por una senda clara. L’aforament es limita a un màxim cinc-centes persones i les entrades es poden adquirir al web del festival. Hi ha la possibilitat d'agafar abonaments que inclouen diferents espectacles.
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