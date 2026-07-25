Polèmica
Cancel·lat un concert de Rosalía a l’Argentina pel Mundial
Laura Nuel
La victòria de la selecció espanyola en la final del Mundial contra l’Argentina ha generat controvèrsia a les xarxes per part de l’afició albiceleste, i alguns artistes han rebut crítiques per donar suport a la Roja. Una d’elles ha sigut Rosalía, que, després de compartir una publicació, s’ha vist immersa en una polèmica que ha acabat amb la cancel·lació d’un concert en honor seu. El Museu Metropolità d’Art Urbà (MMAU) de Córdoba, Argentina, tenia programat per a dijous passat el Tributo Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico. Segons l’organització, va ser cancel·lat "per raons alienes a l’organització del museu i en resguard dels artistes".
Després de la victòria d’Espanya, Rosalía va compartir a les xarxes un vídeo de l’actriu Mia Khalifa, que cantava una estrofa de la seva cançó La Perla, juntament amb el text: "Com sona la vida ara que les perles han sigut derrotades", cosa que va provocar que els usuaris argentins ho interpretessin com una provocació. Davant les crítiques, Rosalía va eliminar el contingut del seu compte i va demanar disculpes a Instagram: "Ho vaig compartir perquè sonava La Perla i ni vaig llegir el que posava. Perdó". Després va afegir: "Només sento amor per l’Argentina", amb un emoji d’un cor vermell.
El concert homenatge va ser cancel·lat unes hores abans del seu inici perquè la productora que l’organitzava, una empresa argentina sense cap vincle amb la cantant, va publicar un comunicat a les xarxes explicant que havien rebut "nombrosos missatges d’odi i enuig". "També som argentins. Som part d’un poble on el futbol és part de la nostra identitat. Per això entenem l’enuig, la tristesa i la decepció", va detallar la productora en el comunicat.
La cantant té previst actuar al Movistar Arena de Buenos Aires els dies 1, 2, 4 i 6 d’agost en el marc del seu LUX Tour, però la polèmica ha provocat que molts seguidors amenacessin de vendre o tornar les entrades.
- Catalunya copia el model alemany ‘Langzeitkonten’ per anticipar la jubilació dels seus funcionaris
- Les empreses de l’Alt busquen treballadors mentre centenars de persones esperen regularitzar-se
- Ábalos presenta una queixa davant del jutge perquè un gos de vigilància va frustrar un vis a vis amb la seva parella
- Les empreses necessiten gastar fins a 210 euros perquè un treballador guanyi 100 euros nets més, segons Pimec
- Jornades de 22 hores i sense papers: l'odissea d'una cuidadora interna per aconseguir un permís de treball que no arriba
- Entrarà en vigor: Desapareixen els sobres de quètxup, maionesa i sucre als bars i restaurants a partir de l’agost
- Els ecologistes denuncien una granja de Cantallops per 'incomplir les mesures de bioseguretat
- La terapeuta dels Andic mou fitxa i busca assessorament en un despatx de penalistes de Barcelona