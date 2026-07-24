Festival
Pablo Alborán inaugura la 19a edició del festival Sons del Món a Roses
El festival empordanès, que ja porta més de 22.000 entrades venudes, arrenca aquest dissabte 25 de juliol i s'allargarà fins al 10 d'agost
El cantant Pablo Alborán serà l’encarregat d’inaugurar la dinovena edició de Sons del Món aquest dissabte, 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses. El festival, que s’allargarà fins al 10 d’agost, ja ha venut fins ara més de 22.000 entrades i els organitzadors esperen que sigui una de les edicions més multitudinàries de la seva història. Enguany, Sons del Món serà l'escenari de dos retorns molt esperats: el de la cantant Rosana, una de les veus més estimades de la música en espanyol que celebra els 30 anys de Lunas Rotas, i el de Niña Pastori, una figura molt reconeguda del flamenc contemporani, que visita Roses amb el seu nou disc Color Faina. El festival empordanès també inclou en el seu programa un dels únics concerts d'aquest estiu a la Costa Brava de Joan Dausà, que presenta el seu disc Immortals, així com de Sergio Dalma, que també arriba amb nou nou treball Ritorno a Via Dalma. Una altra de les propostes destacades d'aquesta edició és la nit que unirà, sobre un mateix escenari, Fangoria i Nancys Rubias.
En el cartell del festival també hi ha concerts inèdits com la reunió, dues dècades després, de Lax’N’Busto i Gossos, o la trobada, per primera vegada en un mateix escenari, d’Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet en una nit que s’ha batejat amb el nom d’El so d’una generació. Completarà la celebració els 50 anys de Bohemian Rhapsody amb God Save The Queen, el millor tribut del món de la banda britànica.
El Village i la seva programació paral·lela
D'altra banda, amb el tret de sortida del festival també obre portes el Village que inclou una programació paral·lela amb les actuacions de Suu, Markos amb K, la Tura d’Eufòria, Joan Masdeu o el podcast Guarres!, entre altres propostes. Aquest espai també ofereix diverses festes temàtiques sota les estrelles, com Bojos pels 90 -que inclou amb l’actuació dels clàssics dels 90 Soundlovers-, Verano Mix -una festa que reivindica les cançons d’estiu i que compta amb l’actuació de Lorna, la creadora de l’èxit Papichulo-, o un remember de la mítica discoteca Picasso de Roses. Al mateix espai també es podrà gaudir de diversos tributs com el de Shakira, Michael Jackson o Abba.
En aquesta edició, l’apartat gastronòmic del festival creix oferint cinc experiències gourmet com la del xef Jordi Dalmau del celebrat Restaurant Sumac o la del pastisser Albert Lorenzo de La Postreria-, així com deu propostes street food. També hi haurà tres barres temàtiques: de vins de la DO Empordà, d’Estrella Damm i de còctels. El village obre les portes des de les set de la tarda fins a les tres de la matinada amb preus que oscil·len entre 7 i 12 euros en funció del dia.
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