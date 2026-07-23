Obituari
Josep Vallverdú: la veu de la literatura infantil catalana
Creador del popular gosset Rovelló i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, va marcar diverses generacions de joves lectors. L’assagista, poeta, dramaturg i lingüista, que havia complert 103 anys fa uns dies, va morir dimarts deixant un "llegat immens", segons paraules de Salvador Illa.
Mai va deixar de treballar i en els últims anys va acabar les memòries i se’n va rescatar l’obra poètica
Leticia Blanco
Pocs escriptors tenen el privilegi d’assistir a la celebració amb honors del seu propi centenari i fer-ho amb la lucidesa necessària per assaborir l’afecte de generacions de lectors. Francisco Ayala va tenir aquesta sort i també, el 2023, Josep Vallverdú. Aquell any, Catalunya es va abocar a celebrar al degà de les lletres catalanes, conegut sobretot per ser un supervendes de la literatura infantil en català. Les aventures del gosset Rovelló, tot un clàssic, han venut més de 75.000 exemplars i van ser la porta d’entrada a la literatura en català per a milers de nens des de 1968, any de la seva publicació.
Per a Vallverdú, que havia fet 103 anys fa uns dies (el 9 de juliol) i va morir dimarts passat, els últims anys van ser dolços, plens de reconeixements i molta activitat literària malgrat la seva avançada edat. "En plenísima forma", en paraules d’Izaskun Arretxe, directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El febrer passat, amb 102 anys complerts, va llançar El retorn del Rovelló a l’editorial La Galera. Venia de publicar Mosaic de tardor, l’últim volum de les seves memòries, on repassava la seva vida de 1970 al 2022. A més de la quarta part de la seva autobiografia, el centenari va anar acompanyat d’altres publicacions que van revelar una part de la seva obra menys coneguda, com la poesia, de la mà del poemari Aragalls (Pagès Editors), el volum Poesia completa (Pagès Editors) i el llibre de prosa i assaig La llengua i jo (Editorial 3 i 4).
Creu de Sant Jordi (1990), Premi d’Honor de les Lletres Catalanes el 2002, Medalla d’Or de la Generalitat el 2019, doctorat honoris causa per la Universitat de Lleida i Premi Jaume Fuster el 2012, Vallverdú sempre va ser un gran defensor de la llengua catalana. Solia explicar que des que va descobrir els clàssics de la literatura medieval catalana en la seva joventut, de la mà de Martí de Riquer, va tenir clar que escriuria en català.
Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, l’assagista, poeta, dramaturg i lingüista deixa un buit "difícil d’omplir" i un "llegat immens" en les lletres catalanes. Illa va destacar sobretot la seva faceta com a "narrador de sentiments i personatges que formen part de l’imaginari de grans i petits com l’entranyable Rovelló. El seu llegat viurà a cada nou lector que va descobrir el plaer de llegir amb els seus llibres". La consellera de Cultura, Sònia Hernández, va recordar el "positivisme" i "la vitalitat" de Vallverdú, al qual va qualificar com "un gran defensor de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana".
Traductor de l’anglès
Nascut a Lleida el 1923 i resident a Balaguer des de fa dècades, Vallverdú va treballar en la dècada dels 60 a l’editorial Seix Barral com a traductor de l’anglès i durant anys va fer classes, fins a la seva jubilació. Mai va deixar de treballar. Tenia dues màquines d’escriure, "una per a traduccions i una altra per a producció". Va ser traductor d’autors tan destacats com Chesterton, Elliot, Graham Greene, Jean Piaget, Jack London, Martin Luther King, Stevenson i Oscar Wilde al català. La seva obra es va traduir al castellà, l’eusquera, el francès, l’italià i el rus.
- Ja és oficial: la UE prohibirà als bars i restaurants donar sobres de plàstic amb sucre o salsa a partir de l’agost
- Mor Marta Espígol, cofundadora de Nautic Center i referent del sector nàutic a Roses
- Inspeccionen un pescador de Roses en alta mar i el denuncien per un error de pes: «Semblava que fóssim traficants»
- Rosalía entra en l’examen per obtenir la nacionalitat espanyola: «Una de les cantants espanyoles més famoses...»
- Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al 'top manta'
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- Espectacular incendi en una nau del polígon de Vilamalla: els Bombers treballen perquè el foc no passi a les naus del costat
- Aparador amb missatge: El món es desfà a can Puig Giralt de Figueres