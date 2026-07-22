Art
La relació entre Dalí i la moda centra una ambiciosa exposició internacional al Palazzo Reale de Milà
La mostra, comissariada per la historiadora de l'art empordanesa Laura Bartolomé, s'inaugurarà el setembre de 2026 dins la Setmana de la Moda
El Palazzo Reale de Milà acollirà una gran exposició entorn a Dalí i la moda. La mostra, que es podrà veure del 24 de setembre de 2026 al 31 de gener de 2027, explorarà la influència que l’artista va exercir en el món de la moda i el paper decisiu que aquesta va tenir en la construcció del seu univers creatiu. Es tracta d’un projecte expositiu d'abast internacional que s’inaugura coincidint amb la Setmana de la Moda de Milà 2026 i que reuneix més de 200 peces entre obres mestres, vestits, fotografies, joies, enregistraments audiovisuals i documents procedents de les col·leccions i institucions museístiques més importants del món: la Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres, el Dalí Museum de St. Petersburg (Florida) i el Museo Reina Sofía de Madrid. A aquest conjunt s’hi afegeixen els arxius històrics de les maisons Schiaparelli, Chanel, Dior i Rabanne.
L’exposició neix gràcies a la col·laboració de la Fundació Gala-Salvador Dalí, sota la direcció científica de Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, amb el comissariat de la historiadora de l'art empordanesa Laura Bartolomé, subdirectora de Recerca i Projectes, i de Judith Clark, historiadora de la moda, professora de la University of the Arts London i reconeguda comissària d'exposicions de moda, amb la contribució de les conservadores sènior de la Fundació Dalí Lucia Moni i Bea Crespo. Està produïda pel Palazzo Reale, MondoMostre i Civita Mostre e Musei, promoguda per l’Ajuntament de Milà, i compta amb el patrocini de l’Ambaixada d'Espanya a Itàlia i de l’associació nacional de la Moda Italiana (la Camera Nazionale della Moda Italiana).
Gairebé quaranta anys després de la històrica exposició Surrealism and Fashion, organitzada pel Fashion Institute of Technology de Nova York, l'exposició Dalí i la Moda ofereix una nova lectura de les relacions entre el Surrealisme i la cultura material, posant de manifest la complexitat d'un artista que no només va influir en la moda, sinó que també va anticipar algunes de les qüestions més actuals: la construcció de la identitat, l'espectacularització de la imatge, el diàleg entre art i consum, i el poder de la creativitat per reinventar la realitat. L'exposició també aprofundeix en la implicació de Dalí amb el sistema de la moda i en la seva extraordinària capacitat per intuir-ne i aprofitar-ne les dinàmiques abans que ningú, des dels aparadors fins a les campanyes publicitàries, passant per les pàgines i les portades de Vogue, un dels eixos centrals del recorregut expositiu. Més que una exposició sobre la moda, Dalí i la Moda és una exploració de la modernitat a través de la mirada d'un dels seus intèrprets més radicals.
Dalí i la Moda convida el públic a descobrir un artista total, capaç de travessar disciplines i fronteres, i de redefinir constantment la relació entre l'art i la vida. Una exposició que celebra la força visionària de Dalí i la seva extraordinària vigència dins del panorama creatiu contemporani.
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