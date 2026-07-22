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El fotògraf José Ignacio Piris captura instants efímers de Cadaqués a través de la llum i les ombres
L'artista presenta una selecció d'imatges en blanc i negre que reinterpreten paisatges, carrers i racons emblemàtics del poble
Sota el titol '50 sombras de Cadaqués', l'exposició es pot veure al cèntric Hostal Cristina, fins al 31 de juliol
La sala d'accés al cèntric Hostal Cristina de Cadaqués acull, des de fa uns dies, una àmplia selecció de fotografies en blanc i negre de l'artista José Ignacio Piris. La mostra, que ha titulat 50 sombras de Cadaqués, neix fruit d’un llarg procés de treball i observació i convida el públic a redescobrir Cadaqués des d’una mirada artística, íntima i sorprenent. José Ignacio Piris presenta en aquesta exposició imatges en què la llum i les ombres esdevenen les grans protagonistes. A través del seu objectiu, Piris transforma paisatges, carrers i racons emblemàtics de Cadaqués en composicions plenes de textures, formes i matisos, revelant una bellesa sovint imperceptible a primera vista.
"La llum modifica la percepció que tenim d'objectes, animals, arquitectura, paisatges, mar i persones, fent cada instant irrepetible", explica José Ignacio Piris en un escrit que acompanya l'exposició. L'artista transmet com hi ha fotografies que són quasi úniques, ja que només es poden captar una sola vegada l'any, "quan el cicle solar i la seva posició al cel es repeteixen". Això fa que moltes de les fotografies convidin el visitant a aturar-se, observar i descobrir aquell instant robat al temps. "Possiblement és aquesta qualitat d'efímer que té cada instant de la vida que m'ha portat a estimar-la de forma obsessiva, la vida i la fotografia com a mitjà per capturar aquests instants irrepetibles", confessa l'artista.
50 sombras de Cadaqués forma part del programa Cadaqués, Territori d’Art Viu 2026, una iniciativa de CREA Cadaqués que posa en valor la creació artística i el talent vinculat al municipi. L'exposició es podrà admirar fins al 31 de juliol.
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