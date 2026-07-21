Teatre
L'associació teatral juvenil A Mossegades celebra els 15 anys amb 'Quin somni, no?'
L'entitat ho celebrarà dissabte 25 de juliol a la plaça Josep Pla de Figueres amb diverses activitats que inclouen una mostra del seu primer espectacle: Quin somni, no?
Quinze anys no es fan cada dia i per a l'associació teatral juvenil A Mossegades, són motiu de celebració. Per això, la nit de dissabte 25 de juliol es commemorarà la primera quinzena de l'entitat a la plaça Josep Pla de Figueres; hi haurà un torneig d'improvisació teatral, la mostra d'un espectacle, un micro obert, l'actuació del grup Poéticamente Incorrectos i DJ i, entremig, un acte commemoratiu que inclou bufada d'espelmes.
A Mossegades ha estat l'espai des d'on joves d'arreu de l'Empordà han pogut endinsar-se en el món del teatre i descobrir-lo des del 2011. Alira Borràs, secretaria de l'associació des del 2021, explica que aquesta no pretén ser "la companyia on es quedaran tota la vida o ser la gran escola de teatre d'aquests joves", sinó que entenen A Mossegades com a base i impuls de les arts escèniques per a joves, promocionant que, si els agrada algun sector del teatre, des de la interpretació fins a l'escriptura o la direcció, vagin més enllà i expandeixin els seus horitzonts.
El relleu generacional constant fa que complir quinze anys de teatre amateur sigui un assoliment a celebrar. En ser una associació juvenil, els membres de la junta d'A Mossegades no poden ser majors de 30 anys, el que comporta que hagi de canviar sovint i això té diferents conseqüències. Per una banda, l'entrada de joves nous sempre aporta coses bones: punts de vista diferents, idees i, sobretot, ganes i motivació per tirar el projecte endavant. El que no és tan favorable, és que cal reaprendre aquelles tasques més difícils o pesades, com els tràmits burocràtics o la tresoreria.
Alira Borràs, integrant de la junta actual, que canviarà dimarts que ve, abans de l'aniversari, opina que aquest darrer any ha estat un dels millors en aquest sentit, en el qual han aconseguit estabilitzar-se força i acabar d'entendre aquestes tasques i portar-les al dia. Ella mateixa afirma que "cap jove vol posar-se a fer números o a recollir factures", però defensa que, tot i el canvi de junta, cada generació que s'hi incorpori haurà d'entendre, com les anteriors, aquestes feines com a essencials, ja que "sense això, al final no es pot fer teatre", acaba.
Els valors que construeixen A Mossegades
Els seus tres eixos i valors principals són la cultura, la llengua i l'associacionisme, i els han defensat des que va néixer el projecte. Al llarg dels anys, els han representat amb la col·laboració constant amb altres entitats de teatre jove i amateur i fent ciutat, actuant als escenaris de Figueres, als teatres i al carrer. En aquest sentit, Alira Borràs explica que des de l'associació sempre han estat en contacte amb l'Ajuntament, tot i que mai han demanat cap subvenció perquè volen autoabastir-se i finançar-se amb el que guanyen de la venda d'entrades.
Altrament, també valora el suport per part de la ciutat en si, dels seus establiments i dels seus comerços, i comenta que, en preparació de la celebració del quinzè aniversari, van passar per les botigues de la ciutat i van sortir-ne contents en veure la seva disposició a col·laborar, reunint més d'una trentena de col·laboradors que aportaran premis i regals que s'entregaran el dia de la celebració.
De cara a dissabte 25, els mateixos actors i actrius que van fundar A Mossegades el 2011 en presentar Quin somni, no?, un espectacle que versiona la cèlebre obra Somni d'una nit d'estiu, de Shakespeare, tornaran quinze anys després a la plaça Josep Pla a representar-ne una mostra, commemorant el recorregut de l'associació. Durant tota la celebració hi haurà servei de bar, i començarà amb el torneig d'improvisació teatral a les set de la tarda, continuarà amb la mostra a dos quarts de deu i just després hi haurà un acte commemoratiu on s'hi bufaran espelmes i es donarà pas al micro obert a dos quarts d'onze, i la música no pararà amb l'actuació de Poéticamente Incorrectos, a dos quarts de dotze, i el DJ Makin' Noize a partir de les dues. Per al torneig d'improvisació i per al micro obert, cal inscripció prèvia a través de l'Instagram de l'associació.
L'aniversari d'A Mossegades recull quinze anys de joves que han cregut en el teatre i en un projecte per a acostar-lo a tothom. Ja són un referent en teatre amateur a Figueres, on l'han mantingut viu i dinàmic, i han demostrat que val la pena confiar en el jovent, la seva força de voluntat i les seves ganes de fer. Que la celebració dels primers quinze anys serveixi com a tret de sortida per a molts altres.
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