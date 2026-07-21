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Art

Jacques Montagut explora la bioètica a través de l'art i la IA en una exposició efímera a l'històric Molí de la Torre, al Far d'Empordà

El científic ha creat una sèrie d’obres per expressar el seu pensament a través de la intel·ligència artificial i en parla amb la historiadora de l'art, Mariona Seguranyes, aquest dimecres 22 de juliol

El científic i pensador JaquesMontagut amb una de les peces creades amb la IA.

El científic i pensador JaquesMontagut amb una de les peces creades amb la IA. / Cedida

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Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Far d'Empordà

El biòleg i pensador ètic Jacques Montagut presenta les seves aportacions de pensament en l’àmbit de la bioètica a través de l’exposició Art i Literàcia. Transmissió intergeneracional. Inspiració prolongada, que s’inaugura aquest dimecres 22 de juliol, a les set de la tarda, a l'històric Molí de la Torre, al Far d’Empordà, un espai lligat a la memòria daliniana. Comissariada per la doctora en Humanitats i historiadora de l’art, Mariona Seguranyes, aquesta exposició serà quasi efímera, ja que només es podrà gaudir durant aquella jornada. Durant l’acte d’inauguració i per aproximar les conclusions, Jacques Montagut mantindrà una conversa amb Mariona Seguranyes.

Jacques Montagut és membre de la delegació francesa del Comitè Directiu de Drets Humans i Biomedicina del Consell d’Europa i també forma part del Comitè Ètic d’Andorra. Després de molts anys publicant articles al voltant d’aquesta temàtica, a partir del 2023 necessita emprar un altre llenguatge per expressar les seves idees. Així, el científic i pensador ha realitzat tot un seguit d’obres per expressar el seu pensament a través de la IA. En aquest sentit, aquesta obra i pensament ofereix algunes de les claus per entendre les transformacions a què s’està enfrontant la humanitat en el present, davant de l’arribada d’una tecnologia capdavantera, que ens condueix a un gran debat ètic.

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Jacques Montagut explora la bioètica a través de l'art i la IA en una exposició efímera a l'històric Molí de la Torre, al Far d'Empordà

Jacques Montagut explora la bioètica a través de l'art i la IA en una exposició efímera a l'històric Molí de la Torre, al Far d'Empordà

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