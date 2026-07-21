Cinema
Filmin supera els dos milions de benefici net per segon any consecutiu amb ingressos rècord de 30,6 milions
Filmin augmenta un 12% els ingressos, fins als 30,6 milions d’euros, manté els beneficis nets i reforça la inversió en catàleg i tecnologia
EFE
La plataforma espanyola d'estríming Filmin (Comunitat Filmin, S.L.) va tancar l’exercici econòmic del 2025 amb un benefici net de més de dos milions d’euros per segon any consecutiu, després d’aconseguir una xifra rècord d’ingressos de 30,6 milions d’euros, cosa que suposa un creixement del 12% respecte a l’any anterior, segons ha informat la companyia.
Per la seva banda, el resultat brut d’explotació (ebitda) de la firma es va elevar fins als 5,8 milions d’euros, amb un marge operatiu del 18% sobre els ingressos totals.
El director financer (CFO) de Filmin, Víctor Siurana, ha destacat que arribar als 30 milions de facturació mantenint un ebitda en creixement és una "fita extraordinària" en un sector tan competitiu.
"Aconseguir mantenir l’estabilitat dels nostres beneficis nets alhora que incrementem la inversió en catàleg, tecnologia i talent demostra la maduresa i la sostenibilitat del nostre model", ha afegit.
Durant el 2025, Filmin va incrementar en més d’un 40% el pressupost destinat a la compra de drets de distribució integral (‘all rights’), fet que li permet explotar els continguts tant a la seva plataforma digital com als cinemes, als circuits no comercials i a la televisió d’Espanya i Portugal.
En aquesta estratègia s’emmarca l’adquisició del negoci de distribució d’Elastica Films anunciada el 12 de juny passat. L’operació integra l’estructura d’una de les distribuïdores independents més destacades del país, artífex d’èxits en sales com ‘La sustancia’, ‘Anatomía de una caída’ o ‘Backrooms’, que acumula prop d’un milió d’espectadors el 2026.
En l’àmbit tècnic, la inversió va créixer un 18% el 2025, destinada íntegrament a desenvolupaments propis (‘in-house’). Entre aquests projectes destaca el llançament del seu recomanador interactiu basat en tecnologia "algotorial"–un sistema que combina criteri humà i algoritmes–, guardonat als premis TM Broadcast 2026.
Així mateix, la plantilla mitjana de la companyia va augmentar un 6% l’any passat, mantenint un equilibri de gènere amb un 55% de dones i un 45% d’homes. En matèria ambiental, la firma va consolidar la neutralitat d’emissions d’abast 2 mitjançant electricitat 100% renovable i va traçar un pla per aconseguir zero emissions directes el 2036.
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