El Festival de Peralada «manté les espelmes enceses» per 40 anys més
El Festival de Peralada celebra 40 anys de camí amb una vetllada màgica per recordar el recorregut i la figura de la fundadora Carme Mateu
Tatiana Pérez
Carme Mateu va tenir la màgica idea de fer un festival al Castell de Peralada; 40 anys després, no només és una realitat, si no que continua fent possible els somnis dels creadors gràcies a la tercera generació de la família Suqué Mateu, la qual «manté les espelmes enceses». Cantants d’òpera, pianistes, compositors, actrius, ballarins i diversitat d’artistes conflueixen cada estiu al bell mig de l’Alt Empordà per deixar nits de records immemorables com la d’aquest passat dissabte amb la commemoració del 40è aniversari del Festival de Peralada.
L’espectacle, sota el títol «Festival Peralada, 40 anys en camí» i ideat i dirigit escènicament per Joan Antón Rechi, va reunir la flor i nata de la societat catalana -entre els assistents hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, o els expresidents Artur Mas i José Montilla- en una agradable vetllada amb sopar conduïda per una espontània Rossy de Palma i un correctíssim Xavier Sabata. Música, dansa, teatre, arts plàstiques, il·luminació i gastronomia en una sola seqüència van fusionar-se al Mirador del Castell, on l’arribada als jardins amb el tenor Mark Milhofer preparant el còctel Caruso ja feia intuir que seria una celebració especial. El van continuar el ballarí Botis Seva i la soprano Montserrat Seró. Tot estava ideat per a l’ocasió. Des de les actuacions, al menú del xef Paco Pérez o els gerros de Pi Piquer, 25 obres d’art úniques per rememorar algunes de les edicions del festival. Es van recordar Carmen, La traviata, El llac dels cignes, Viva la mamma, Babel 46... Personatges que ni el pas dels anys fa oblidar: Montserrat Caballé, Paco de Lucía, Jonas Kaufmann, Joan Manuel Serrat... Tots són part del Festival de Peralada, igual que les vinyes, amb la diferència que «el vi s’acaba i Peralada no. Peralada és eterna» i el Castell i la imaginació de Carme Mateu són la raó de ser d’un esdeveniment que fan possible 1.400 persones més totes les que any rere any hi tornen.
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Diari de Girona
- Troben una de les llagostes més rares i protegides de Catalunya a la Garriga d'Empordà
- Víctor Rojas, pastor del cap de Creus amb 700 ovelles: 'Els incendis s'apaguen a l'hivern gestionant el territori, no a l'estiu
- Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Josep Maria Bernils: 'Hem de dir als empordanesos, alt i clar, que no podem dimitir del català
- Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: 'Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- El superiot Gaja, vinculat al magnat rus Vagit Alekperov, fondeja davant l'Escala