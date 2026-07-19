Clowns, malabaristes i trapezistes omplen diferents espais de la Bisbal a la Fira del Circ al Carrer malgrat la calor
La 31a edició ha acollit 12 estrenes, una xifra que l'organització considera "un motiu d'orgull"
Berta Artigas Fontàs (ACN)
La Fira del Circ al Carrer ha tornat a omplir aquest cap de setmana els carrers i les places de la Bisbal d'Empordà de clowns, malabaristes i trapezistes, malgrat la calor. La jornada d'aquest diumenge ha començat amb 'Meraki' de la companyia Edu Manazas i amb els tallers de circ al passeig Marion Asprer, on adults i infants han pogut fer malabars, jugar amb el diàbolo o pujar a un trapezi. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica de "motiu d'orgull". Gasull en fa un balanç positiu i destaca que tenen un públic "fidel" tant d'arreu de Catalunya com de França. S'han programat una cinquantena d'espectacles fins aquest diumenge al vespre.
Les altes temperatures d'aquests dies no ha impedit que els carrers de la Bisbal d'Empordà s'omplissin aquest diumenge de famílies, aficionats al circ i curiosos disposats a deixar-se sorprendre per les propostes de la Fira del Circ al Carrer.
Entre els protagonistes d'aquest matí de diumenge hi ha hagut la companyia Edu Manazas, que ha aplegat desenes de persones al passeig Marimon Asprer amb l'espectacle 'Meraki'. Una proposta de malabars, amb la que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que un no pot controlar. "Cal abraçar aquesta realitat i trobar-li la calma", ha explicat Eduardo Lostal, l'artista darrere la companyia, que ha reconegut que la peça està molt vinculada a la seva manera de ser.
Lostal també ha explicat a l'ACN que ja havia actuat a la Bisbal fa gairebé una dècada i que tenia moltes ganes de tornar perquè "és una fira meravellosa", on sempre s'ha sentit "molt acollit i cuidat".
Públic fidel malgrat la calor
La 31a edició ha programat una cinquantena de propostes entre divendres i diumenge. L'organització en fa una valoració molt positiva. Eva Gasull ha destacat que "malgrat aquesta immensa calor hi ha hagut públic" i ha celebrat que "tots els espais estaven amb aforaments molt complets".
Gasull també ha fet valdre la "fidelitat" del públic després de 31 anys. Ha explicat que el visitant principal de la fira és local, però que cada vegada hi detecten més visitants arribats d'altres punts de Catalunya i també de França.
Dotze estrenes absolutes
Una de les característiques d'aquesta edició són les dotze estrenes absolutes que ha acollit la programació. Per l'organització, aquest fet confirma la consolidació de la fira com un espai de referència per a la creació circense. "Ja no són companyies emergents que busquen donar-se a conèixer, sinó companyies consolidades que escullen la Bisbal per estrenar les seves creacions", ha assenyalat Gasull. Un reconeixement que considera un "motiu d'orgull", perquè per algunes companyies "la Bisbal és casa".
La programació ha tornat a programar diferents disciplines, des del circ més clàssic fins al contemporani, amb l'objectiu "d'arribar a tots els públics". També ha apostat per programar diversos espectacles simultàniament per així "obligar el públic a escollir" i que els assistents es reparteixin per diferents espais.
La fira també manté l'aposta per la creació artística amb el programa de residències. Enguany, el col·lectiu Soré, guanyador de la residència impulsada pel festival, ha presentat al Terracotta Museu el treball 'en procés' que han treballat durant la seva estada a la Bisbal.
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