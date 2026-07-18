Arts
La Vall de Santa Creu acull tres cicles d’art contemporani al peu de Sant Pere de Rodes
El centre ARBAR presenta aquest 18 de juliol la programació del 2026
El centre de producció, recerca i difusió artística ARBAR, situat a la Vall de Santa Creu, presenta aquest 18 de juliol la programació del 2026. La proposta s’articula al voltant de tres línies de treball que investiguen la relació entre les pràctiques artístiques contemporànies, el territori i les diferents formes de vida.
El programa inclou els cicles A+A Vestigis d’Estiu, comissariat per ARBAR; B+C Poesia Baix Continu 2026, coordinat per Roser Domènech, i AA+AA D’una nit. Accions de proximitat asimètrica, a cura de Myriam Rubio. Les tres iniciatives comparteixen una mirada sobre la creació artística vinculada al paisatge i a l’experiència directa de l’entorn.
Inauguració
El 18 de juliol s'estrena temporada amb el cicle A+A Vestigis d’Estiu, amb:
- A les 19 h presentació d’Un dit de gel. Retrat de l’artista crepuscular al Port de la Selva, projecte fílmic de Carles Congost, coproduït amb el Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona.
A les 21 h el sopar-performance Amb pijama o sense, de Jordi Mitjà.
- A les 22.30 h sessió musical The Congosound DJ Selector, de Carles Congost.
L’estiu com a espai de memòria i ficció
El cicle A+A Vestigis d’Estiu reunirà els projectes dels artistes Carles Congost i Jordi Mitjà, que prenen l’estiu com un espai de memòria, ficció, socialització i decadència simbòlica.
Les propostes exploraran els imaginaris estivals a través de formes visuals, corporals, gastronòmiques, musicals i afectives. L’objectiu és revisar les relacions entre el territori, l’experiència autobiogràfica, la identitat i els referents culturals i generacionals compartits.
Un espai per a la poesia inèdita
B+C Poesia Baix Continu 2026 se centrarà en l’edició i la presentació pública de poesia contemporània inèdita. Cada edició culminarà amb la publicació d’un volum anual que reunirà els reculls poètics de tres autores.
El projecte també inclourà una trobada al Centre ARBAR, durant la qual les poetes participants presentaran i llegiran públicament les seves obres.
Noves relacions entre espècies
La tercera línia, AA+AA D’una nit. Accions de proximitat asimètrica, plantejarà una revisió del concepte d’amistat des d’una perspectiva ecològica i interespecífica.
A través del cos, la imatge, la veu i la paraula, les intervencions dialogaran amb la meteorologia, la fauna i la flora de la Vall de Santa Creu. Les accions proposaran noves formes de relació entre els éssers humans, els animals, els vegetals i la resta de formes de vida presents al territori.
Amb aquesta programació, ARBAR consolida una concepció de l’art com una pràctica situada i vinculada a la comunitat, capaç de transformar els imaginaris i de generar noves relacions entre la creació contemporània i l’entorn.
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