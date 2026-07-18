Col·leccionisme
La febre pels cromos del Mundial desborda l'Espai Bookman de Figueres
Poques hores abans de jugar-se la final als Estats Units, desenes de nens i joves s'han trobat per intercanviar i trobar el desitjat jugador que els falta per completar l'àlbum
Un munt de pares amb els seus fills han omplert l'Espai Cultural Bookman de Figueres aquest dissabte al matí. Hi anaven amb un objectiu clar: trobar el cromo del Mundial de futbol que els falta per completar l'àlbum i aconseguir fer l'intercanvi desitjat. No és cosa fàcil. Cal tenir dots i enginy. També entusiasme. El mateix que no els falta als impulsors de la proposta, els responsables de la llibreria Bookman que, des que van inaugurar l'Espai Cultural, van decidir que, mínim un matí de dissabte de cada mes o de cada dos mesos, reservarien la sala perquè els joves col·leccionistes poguessin tenir un espai per intercanviar cromos "de qualsevol mena", explica el llibreter Franchu Llopis.
Aquesta és una activitat gratuïta, però aquesta jornada ha estat especial, ja que coincideix el dia abans de la final del Mundial. "Hi ha molta febre pel Mundial", constata Llopis. "Són molts cromos i molta gent no els troba, així que vam decidir organitzar la jornada, a veure què passava", afegeix. I ha estat un encert. Ho avala l'èxit de participació congregant desenes de nens acompanyats dels seus pares, també molt aficionats. "Hem notat que, a diferència dels cromos de la Lliga, que es fa cada any, els del Mundial han atret molts seguidors llatinoamericans potser perquè en aquesta ocasió han jugat moltes seleccions que abans no ho feien", comenta Llopis.
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