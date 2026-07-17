Necrològica
Mor Brenda Fricker, actriu de 'Sol a casa 2' i guanyadora de l'Oscar per 'El meu peu esquerre'
Fricker va néixer a Dublín i la seva primera feina va ser com a assistent de l'editor d'art de l'Irish Times abans de dedicar-se a la interpretació
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Brenda Fricker, guanyadora de l'Oscar a la millor actriu secundària el 1990 pel seu paper al drama protagonitzat per Daniel Day-Lewis El meu peu esquerre, ha mort. La intèrpret irlandesa, també coneguda pels seus treballs en títols com Sol a casa 2 o Temps de matar, tenia 81 anys.
Va ser l'agent de Fricker, Phil Belfield, qui va confirmar la notícia al diari The Sun aquest divendres. Va afirmar: Mai no tornarem a veure algú com ella i el món és un lloc pitjor sense ella. Va ser un honor conèixer-la, estimar-la i treballar amb ella, i sempre tindrà un lloc al meu cor i al de tants aficionats al cinema i la televisió d'arreu del món.
Fricker va néixer a Dublín i la seva primera feina va ser com a assistent de l'editor d'art de l'Irish Times abans de dedicar-se a la interpretació. Als 19 anys va debutar a la gran pantalla amb un petit paper sense acreditar a la pel·lícula de 1964 Servidumbre humana, dirigida per Ken Hughes i protagonitzada per Kim Novak, Laurence Harvey i Robert Morley.
Posteriorment, va aparèixer a la primera telenovel·la irlandesa, Tolka Row, abans d'aconseguir un paper en una de les telenovel·les més emblemàtiques del Regne Unit, Coronation Street, on interpretava una infermera. Més endavant, va donar vida a Megan Roach a la sèrie de la BBC Casualty fins al 1990 i va continuar apareixent-hi de manera regular fins al 2010.
Mentrestant, va treballar poc a la gran pantalla, on el 1969 ja havia rodat sota les ordres de John Huston la comèdia d'aventures La horca puede esperar, protagonitzada per John Hurt i Pamela Franklin.
La fama internacional li va arribar amb la pel·lícula de 1989 El meu peu esquerre, amb la qual va aconseguir l'Oscar a la millor actriu secundària per interpretar la mare de Christy Brown. Fricker es va convertir així en la primera actriu irlandesa a guanyar un Oscar pel seu paper com a mare de l'artista interpretat per Daniel Day-Lewis. En el seu discurs, va dedicar el premi a tot el poble d'Irlanda.
Després d'aquest èxit, va interpretar diversos papers, entre els quals destaca el de l'icònica Dona dels coloms, la dona sense sostre que viu a Central Park i ajuda en Kevin a Sol a casa 2: Perdut a Nova York, pel·lícula de 1992.
Altres dels seus títols més destacats van ser El prado (1990), Ángeles (1994), Temps de matar (1996), Moll Flanders, el coratge d'una dona (1996). Des de finals de la dècada dels noranta, va treballar principalment en pel·lícules canadenques, irlandeses i britàniques i, el 2003, va compartir pantalla amb Cate Blanchett a Verónica Guerin.
Després van arribar Omagh (2004), Bailo por dentro (2004), Cerrando el círculo (2007) i Albert Nobbs (2011). El 2021 va tornar a la pantalla després d'una pausa de sis anys i es va incorporar al repartiment de la minisèrie britànica Holding. El seu paper més recent va ser el 2024 a The Swallow, del documentalista Tadhg O'Sullivan.
A principis d'aquest any se li va concedir el títol de Ciutadana d'Honor de Dublín per les seves contribucions a les arts i la cultura del país.
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