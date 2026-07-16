Art
L'obra de dues artistes de Roses es projectarà a les pantalles gegants de la icònica Times Square
Emma Alcalá i Faba Fouret han estat seleccionades per participar, junt amb vint-i-quatre artistes espanyols més, a l'Spanish Art in New York 2026
De Roses, a l'Empordà, fins a Nova York. Aquest és el viatge extraordinari que farà l'obra de dues artistes establertes a Roses, Emma Alcalá i Faba Fouret, que han estat seleccionades per a participar a l'Spanish Art in New York 2026, un projecte artístic que portarà una selecció de creadors espanyols a ser projectats en les pantalles gegants de la icònica plaça Times Square, l'encreuament de carrers més famós del món. La iniciativa ha estat dirigida per la galerista Enriqueta Hueso, responsable de la galeria Orient & Occident, qui ha realitzat personalment la selecció dels artistes participants -vint-i-sis en total dividits en dos grups- tenint en compte "el currículum i la trajectòria de cadascun, com també el meu tracte personal amb ells i amb la seva obra". Hueso explica que buscava "creadors amb una identitat artística pròpia, sense limitar-se a un estil concret". Una vegada realitzada la selecció artística, la part tècnica del projecte va a càrrec de Santana Art Gallery, que és l'entitat encarregada de preparar i enviar el material audiovisual per a la seva emissió en les pantalles de Times Square.
Aquest projecte, que suposa una projecció a escala mundial per a aquests artistes, s'ha dividit en dues fases i en cadascuna s'inclouen tretze artistes. La primera projecció es fa aquest dissabte 18 de juliol i la segona, on hi ha les dues artistes empordaneses, encara no s'ha fixat la data. Emma Alcalá presenta una peça amb la qual va guanyar una secció de la Biennal de fotografia de Córdoba mentre que Faba Fouret arriba a Nova York amb una obra que forma part d'una col·lecció que es va poder veure en una exposició recent a la Ciutadella de Roses. Ambdues es mostraran mitjançant vídeos d'un minut que es projectaran en una de les pantalles gegants de Times Square, un dels aparadors urbans més coneguts del món. L'organització encara no ha anunciat la data d'aquesta segona exhibició. Juntament amb Emma Alcalá i Faba Fouret també es projectarà l'obre d'onze creadors més. Es tracta de Roberto Brañas, María de Andrés, Miguel Núñez, Miquel Planas, Pi Monleón, Yvo Lázaro, Antonio Aguirre, Sergio Bleda, Carmen Pesudo, Victoria Puebla i Salvador Dufaur.
Emma Alcalá (1983) va néixer a Còrdova on va estudiar fotografia artística a l’Escola d’Art i, més tard, direcció de fotografia de cinema a Sevilla, especialitat en la qual va treballar uns quants anys. Quan va ser mare va veure que els tempos del món de l’audiovisual no eren els seus i va retornar als inicis amb la intenció d’explorar altres temàtiques, més socials, que fossin un reflex de les seves pròpies preocupacions i així donar resposta a allò que no entenia. La seva sensibilitat l'ha dut a tirar endavant projectes que es tradueixen en col·leccions que no deixen indiferent. Participar a l'Spanish Art in New York és, diu, una gran oportunitat que li permet projectar-se fora del territori.
Per a Faba Fouret (1957) és, una mica, retornar a un escenari familiar, ja que ella va néixer als Estats Units, però va passar la infantesa i adolescència entre Sevilla i Madrid. A disset anys va retornar als Estats Units on va treballar a la Borsa de Nova York com a broker i gerent d’administració d’una de les cases de borsa més grans de Wall Street. L'art, però va ser sempre la seva vocació. Així que va ser admesa a la Corcoran School of the Arts & Design de Washington D.C., una de les millors escoles del país. Les seves primeres exposicions van ser a Nova York on, diu, "vaig aprendre molt dels treballs d’altres artistes i de la creativitat que hi havia". La seva obra es troba a museus i institucions d’Europa, Estats Units i Llatinoamèrica.
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