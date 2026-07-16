Art
L'art i la poesia s'uneixen a Castelló d'Empúries per retre homenatge a Blanca Reig i Palau i Fabre en una exposició sobre mites i llegendes
La mostra, impulsada pel Col·lectiu Art Viu, es pot veure fins aquest diumenge 19 de juliol i a l’octubre, a Llançà
Els bons mestres, aquells que ens marquen, són recordats amb emoció. També amb profund agraïment. Així ho sent Carme Porqueras, del Col·lectiu Art Viu, quan parla de Blanca Reig Carbonell, llicenciada en Belles Arts i artista, que va ser amiga personal, però també "mestra de dibuix i pintura de mig Figueres". A ella i al poeta Josep Palau i Fabre, que tan bé va copsar les profunditats de la condició humana, ret homenatge aquest col·lectiu d’art contemporani amb una exposició, la dotzena que organitza i que divendres passat es va inaugurar a la capella del convent de Santa Clara, a Castelló d’Empúries, espai on ha retornat després de l’edició anterior a l’Ecomuseu-Farinera, on va recordar la figura de Carles Bros. La mostra d’aquest any, que reuneix obres de vuit artistes plàstics i quatre poetes, té caràcter itinerant i el 17 d’octubre es podrà veure a Llançà, poble amb el qual tant Reig com Palau i Fabre mantenien estrets lligams vitals i una fascinació absoluta per aquest entorn.
L’exposició del col·lectiu sempre té un punt de partida. Enguany són els mites i les llegendes, als quals Blanca Reig no era aliena, ben al contrari, com va recordar la seva filla, Blanca Sala Reig, durant la inauguració. "Mites i llegendes conformen ineludiblement part de l’essència de la meva mare. És aquesta visió intimista del paisatge que copsa i transmet de l’Empordà, i és així com interpreta mites vinculats que se li revelen en mirar: des dels vestigis grecoromans d’Empúries fins a les bruixes misterioses de Llers o la Venus de Milo que reinterpreta", i que en aquesta exposició es pot admirar.
El plantejament de la mostra manté les formes d’anys anteriors: un diàleg entre els artistes plàstics i els poetes. D’aquesta manera, han nascut les parelles formades per Xavier Saus, artista gironí convidat, i el poeta Àngel Rodríguez; Carme Porqueras i la poetessa Montserrat Cufí, que s’ha inspirat en el purgatori de la Divina comèdia de Dante; Lola Ventós i Glòria Bassols, i Gemma Romero Goday i Josefina Pasqual i Fransoy. Hi ha creadors, però, les obres dels quals dialoguen amb la veu poètica de Palau i Fabre. Es tracta de Manel Menéndez, Patrícia Maseda, també artista convidada, Anna Novella, Beni Ballesta i M. Engràcia Mesquida. En aquest grup, Menéndez destaca per haver conegut personalment el poeta, amb qui va mantenir una amistat. De fet, Menéndez ja treballa en un llibre que resseguirà el lligam de Palau i Fabre amb Llançà i Picasso. Tanquen la col·laboració dues amigues de Blanca Reig -Dolors Roig i Rosalina Carreras-, que han aportat dos escrits personals.
L’exposició Mites i llegendes, que pren com a imatge del catàleg l’obra Dafne, la nimfa dels boscos, de Gemma Romero Goday, es pot visitar fins aquest diumenge 19 de juliol, de 18 a 20 hores.
Subscriu-te per seguir llegint
- Viu en un camió camperitzat de 12 metres quadrats ('amb garatge per a moto inclòs') i no paga hipoteca, aigua ni llum
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- La Policia desarticula una organització criminal que s'havia apropiat 140 MEUR amb fraus informàtics
- La Tramuntana Trail, la cursa amb final dins un supermercat que vol triplicar els seus participants aquest 2026
- La DGT multa amb 500 euros i retira fins a sis punts per fer aquest gest tan habitual (i perillós) a les carreteres aquest estiu
- El refugi de Sergio Dalma a l'Empordà: una casa tradicional construïda en un poble de 130 habitants que forma part del triangle dalinià
- El Castell de Sant Ferran de Figueres amplia l’oferta nocturna i diürna d’estiu i millora l’accés a les cisternes
- Empuriabrava celebrarà les Festes del Carme amb drons, concerts, tradició i un piromusical